Це було дуже красиво: акторка Сімон Ешлі у вінтажній червоній сукні зі шлейфом сяяла у Каннах
Вона обрала вбрання, яке раніше носила на червоній доріжці інша суперзірка.
Акторка Сімон Ешлі, яку нещодавно можна було побачити у фільмі «Диявол носить Prada 2», з’явилась на Каннському кінофестивалі. Вона одягла вишукану червону сукню від Модного дому Alexander McQueen.
Сукня акторки була вінтажною, адже створена для колекції осінь-зима 2005 року, тобто ще самим засновником бренду Александром Макквіном.
Сукня попри простий дизайн була неймовірною, адже її плісована спідниця в стилі русалки додавала луку драматизму та вишуканості. Вбрання ідеально підходило для червоної доріжки і пасувало акторці.
На спідниці сукню також прикрашала червона стрічка.
Сімон поєднала сукню з коштовностями від Chaumet, зробила вишукане укладання з локонами і ніжний макіяж.
До речі, таку ж сукню на 2011 року носила на Met Gala супермодель Жизель Бундхен.