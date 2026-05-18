Це було дуже красиво: акторка Сімон Ешлі у вінтажній червоній сукні зі шлейфом сяяла у Каннах

Вона обрала вбрання, яке раніше носила на червоній доріжці інша суперзірка.

Юлія Каранковська
Сімон Ешлі

Сімон Ешлі / © Associated Press

Акторка Сімон Ешлі, яку нещодавно можна було побачити у фільмі «Диявол носить Prada 2», з’явилась на Каннському кінофестивалі. Вона одягла вишукану червону сукню від Модного дому Alexander McQueen.

Сукня акторки була вінтажною, адже створена для колекції осінь-зима 2005 року, тобто ще самим засновником бренду Александром Макквіном.

Сімон Ешлі / © Associated Press

Сімон Ешлі / © Associated Press

Сукня попри простий дизайн була неймовірною, адже її плісована спідниця в стилі русалки додавала луку драматизму та вишуканості. Вбрання ідеально підходило для червоної доріжки і пасувало акторці.

На спідниці сукню також прикрашала червона стрічка.

Сімон Ешлі / © Associated Press

Сімон Ешлі / © Associated Press

Сімон поєднала сукню з коштовностями від Chaumet, зробила вишукане укладання з локонами і ніжний макіяж.

Сімон Ешлі / © Associated Press

Сімон Ешлі / © Associated Press

До речі, таку ж сукню на 2011 року носила на Met Gala супермодель Жизель Бундхен.

Жизель Бундхен 2011 року / © Associated Press

Жизель Бундхен 2011 року / © Associated Press

