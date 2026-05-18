40-річний Олександр Рибак приголомшив молодим виглядом: фото співака 17 років тому і зараз
Олександр Рибак виступив на ювілейному "Євробаченні". Тим часом користувачі здивовані, що він зовнішньо майже не змінився.
Норвезько-білоруський співак Олександр Рибак приголомшив молодим зовнішнім виглядом.
У суботу, 17 травня, відбувся грандіозний фінал "Євробачення-2026". В інтервал-акті глядачів розважали артисти, які вже стали легендами міжнародного пісенного конкурсу. Серед запрошених гостей був і переможець "Євробачення-2009" Олександр Рибак. І йому вдалося неабияк здивували єврофанів.
Артист став призером пісенного конкурсу 17 років тому. І от він знову вийшов на сцену, аби взяти участь у попурі. Та користувачі були просто здивовані тим, що з роками Олександр Рибак майже не змінився. 40-річний співак має неабияк молодий вигляд.
Всі змінились, постаріли, погладшали. Олександр Рибак такий, як і 17 років тому. Думала спершу, що то архівне відео.
Олександр Рибак точно не був у морозильній камері весь цей час?
Я хочу просто запитати, що треба робити, щоб в 40 мати такий самий вигляд, як і 2009 року?
Нагадаємо, нещодавно довкола переможниці "Євробачення-2026" розгорівся скандал. Путініст Філіп Кіркоров заявив, що брав участь у номері DARA. Також скандальний виконавець неочікувано згадав й Україну.