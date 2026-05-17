Болгарія після тріумфу на "Євробаченні-2026" поставила під сумнів проведення конкурсу в своїй країні

Кубок переможниці Євробачення 2026 DARA

Після гучної перемоги Болгарії на «Євробаченні-2026» у Відні країна заявила про намір прийняти наступний конкурс 2027 року. Втім, остаточне рішення поки що залишається під питанням через фінансові обмеження та внутрішні дискусії.

Тріумф співачки DARA з піснею Bangaranga став історичним для Болгарії — це перша перемога країни в конкурсі, яка одразу спричинила активні заяви національного мовника BNT про готовність організувати шоу наступного року.

Під час пресконференції генеральна директорка BNT Мілена Мілотінова навіть заявила: «Ласкаво просимо до Софії наступного року!». І такі слова сприйняли як сигнал про амбіції країни стати господаркою «Євробачення-2027». У соцмережах мовник також привітав переможницю та підкреслив історичність досягнення.

DARA на Євробаченні-2026

Втім, на тлі такого оптимізму з’явилися й більш стримані оцінки. Зокрема, болгарський коментатор після оголошення результатів зазначив, що проведення конкурсу може стати для їхньої країни серйозним фінансовим викликом. Саме через це остаточне рішення може ще змінюватися.

Вочевидь, обговорюється і альтернативний сценарій: якщо Болгарія не зможе забезпечити необхідне фінансування, «Євробачення-2027» можуть провести в іншій країні, але під її егідою. Наразі питання локації залишається відкритим і залежить від подальших переговорів організаторів. А поки що пропонуємо дізнатися більше про співачку Dara, яка подарувала своїй країні першу перемогу у конкурсі.

