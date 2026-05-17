Загинули на місці: на Сумщині двоє людей підірвалися під час завантаження уламків БПЛА в авто
У Сумській області чоловіки знайшли уламки збитого безпілотника та спробували завантажити їх у машину, після чого пролунав потужний вибух.
У Путивльській громаді на Сумщині через детонацію вибухонебезпечного предмета загинули двоє чоловіків.
Про це повідомляє Сумська ОВА.
Уранці, 17 травня, двоє місцевих знайшли уламки безпілотника і почали завантажувати їх в автомобіль, після чого один із небезпечних елементів вибухнув. Внаслідок вибуху загинули чоловіки 45 та 47 років.
У Сумській обласній військовій адміністрації нагадують, що такій знахідки часто можуть становити смертельну небезпеку.
«У разі виявлення підозрілих або невідомих предметів — не наближайтеся, не торкайтеся та одразу повідомляйте рятувальників або поліцію», — наголошують в ОВА.
