Загинули на місці: на Сумщині двоє людей підірвалися під час завантаження уламків БПЛА в авто

На Сумщині вибухнули уламки безпілотника — загинули двоє чоловіків / © Сумська ОВА

У Путивльській громаді на Сумщині через детонацію вибухонебезпечного предмета загинули двоє чоловіків.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

Уранці, 17 травня, двоє місцевих знайшли уламки безпілотника і почали завантажувати їх в автомобіль, після чого один із небезпечних елементів вибухнув. Внаслідок вибуху загинули чоловіки 45 та 47 років.

У Сумській обласній військовій адміністрації нагадують, що такій знахідки часто можуть становити смертельну небезпеку.

«У разі виявлення підозрілих або невідомих предметів — не наближайтеся, не торкайтеся та одразу повідомляйте рятувальників або поліцію», — наголошують в ОВА.

