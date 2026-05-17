Сучасна гастроентерологія давно пішла далі за міф «це все у вас у голові». Синдром подразненого кишківника (СПК) — реальний медичний стан із доведеними змінами у роботі нервової системи кишківника, мікробіому та механізмів травлення. І головне, існують методи лікування, ефективність яких підтверджена дослідженнями.

Видання The Washington Post розповіло, які популярні поради не мають наукового підґрунтя, чому стандартні аналізи часто «нічого не показують» і що насправді допомагає людям із СПК жити без постійного страху перед їжею та болем.

Чому про СПК так багато міфів

У соцмережах синдром подразненого кишківника давно перетворився на окремий лайфстайл контент. Блогери радять усе підряд, від ромашкового чаю до масажу живота та повної відмови від кофеїну.

Проблема у тому, що лише близько 20% популярних відео про СПК роблять медичні фахівці. Решта — особистий досвід, який далеко не завжди має наукове підтвердження. І тут виникає небезпечна пастка, адже люди починають вірити, що офіційна медицина «нічого не знає» про СПК, а насправді це не так.

Що таке синдром подразненого кишківника простими словами

СПК — це порушення роботи кишківника, за якого людина регулярно стикається з:

болем або спазмами у животі

здуттям

закрепами

діареєю

чергуванням всих станів

дискомфортом після їжі

І хоча колоноскопія чи базові аналізи часто мають «нормальний» вигляд, це не означає, що проблема вигадана.

Чому аналізи «чисті», а болить по-справжньому

Одна з головних причин нерозуміння СПК — стандартні обстеження не показують порушень. Але сучасна наука вже знає, що у людей із синдромом подразненого кишківника є реальні зміни у роботі ентеральної нервової системи, тобто нервової мережі кишківника.

У кишківнику людини міститься приблизно 500 мільйонів нервових клітин. І за СПК вони працюють інакше, а саме, нервові закінчення стають надчутливими, звичайне газоутворення може сприйматися як сильний біль, виникає мікрозапалення слизової, порушується моторика кишківника та змінюється мікробіом.

Саме тому фраза «у вас усе нормально» для багатьох пацієнтів звучить особливо боляче.

Стрес — причина чи наслідок

Людям із СПК часто кажуть, що їм треба менше нервувати. І хоча стрес справді може посилювати симптоми, лікарі наголошують, що це не означає, що проблема психологічна.

Зв’язок працює в обидва боки, стрес впливає на кишківник, але й постійний біль та дискомфорт провокують тривогу та виснаження. Тому синдром подразненого кишківника — не «вигадана хвороба», а складний стан, де тісно взаємопов’язані нервова система, травлення та психоемоційний стан.

Що допомагає за СПК

Розчинна клітковина. Гастроентерологи радять починати саме з неї. Найкраще досліджений варіант — псиліум (лушпиння подорожника). Розчинна клітковина допомагає зменшити симптоми СПК, особливо закрепи та здуття. А от нерозчинна клітковина, наприклад пшеничні висівки, навпаки може погіршувати стан. Важливо вводити клітковину поступово, обов’язково пити багато води та не збільшувати різко дозу. Харчування з обмеженням ферментованих вуглеводів, але без фанатизму. Проте лікарі наголошують, що це не дієта «на все життя». Її сенс — знайти конкретні продукти-тригери, а не назавжди викреслити половину раціону. Надмірні обмеження можуть лише погіршити стан кишківника та мікробіому. Перцева м’ята. На відміну від багатьох «народних методів», м’ята має доказову базу. Вона має спазмолітичний ефект і допомагає розслабляти кишківник. Її можна використовувати за легких симптомів СПК. Рух і менше ультраобробленої їжі. Фізична активність позитивно впливає на моторику кишківника та рівень запалення. Також варто зменшити кількість ультраоброблених продуктів, звертати увагу на режим харчування та не переїдати ввечері.

Що не працює попри TikTok популярність

Пробіотики. Попри шалену популярність, не рекомендуються пробіотики як стандартне лікування СПК. Причина проста, наукові дані поки що не підтверджують стабільної ефективності.

Масаж живота. Проти закрепів він має надзвичайно слабкий ефект і доказів недостатньо, щоб рекомендувати його як повноцінне лікування. Тобто, можна сказати, що шкоди, ймовірно, не буде, але якщо симптоми серйозні, цього недостатньо.

СПК — не вирок

Найнебезпечніше, що може почути людина із синдромом подразненого кишківника — фраза, «З цим нічого не зробиш». Тому що сучасна медицина вже має ефективні підходи, доказові дієтичні стратегії, препарати та розуміння того, як працює СПК. І головне — людям більше не потрібно мовчки терпіти біль або соромитися цієї теми.

Синдром подразненого кишківника — не модний діагноз із TikTok і не «нерви». Це складний, але добре вивчений стан, який впливає на якість життя мільйонів людей. І тут важливо перестати знецінювати свій біль лише тому, що аналізи «нічого не показали», бо СПК реальний і допомога теж така.

