Рецепти
78
2 хв

Неми — рецепт смажених вʼєтнамських ролів зі свининою та креветками

В’єтнамська кухня це баланс текстур, ароматів і контрастів, а неми — яскравий приклад цього підходу. Хрустка оболонка з рисового паперу приховує соковиту начинку зі свинини, креветок, локшини фунчоза, грибів і свіжих овочів.

Станіслава Бондаренко
Неми — це хрусткі смажені роли з рисового паперу, наповнені м’ясом, морепродуктами та ароматними овочами. Вони давно стали кулінарною класикою В’єтнаму, яка впевнено завоювала домашні кухні по всьому світу. І тепер цей смак легко відтворити вдома з простих інгредієнтів і кількох зрозумілих кроків, а як це зробити розповіли на сторінці leocoookss

Інгредієнти

  • свинячий фарш 400 г

  • очищені креветки 150–200 г

  • скляна локшина (фунчоза) 70 г

  • морква 1 шт.

  • цибуля 1 шт.

  • зелена цибуля

  • гриби моер або шиїтаке 4–5 шт.

  • яйце 1 шт.

  • рисовий папір

  • рибний соус 3–4 ст. л

  • сіль

  • чорний перець

  • олія

Приготування

  1. Гриби залити окропом і залишити приблизно на 10 хв, після чого дрібно нарізати.

  2. Фунчозу замочити у воді на 10–15 хв, поки вона стане м’якою, потім відцідити та нарізати.

  3. У великій мисці змішати фарш, мілко нарізані креветки, моркву, обидва види цибулі, гриби, локшину, яйце, рибний соус, сіль і перець.

  4. Масу потрібно добре вимішати руками до однорідної текстури.

  5. Кожен лист швидко змочити у воді, щоб він став м’яким і гнучким.

  6. На край листа викласти приблизно 1–1,5 ст. л начинки.

  7. Акуратно підвернути краї та щільно згорнути рулетиком.

  8. Неми можна приготувати кількома способами. Смаження (фритюр або сковорода) — 5–7 хв з кожного боку до золотистої скоринки. Духовка — за 200°C, 20–25 хв. Викласти на пергамент, змастити олієюта перевернути один раз. Фритюр — за 190°C, 10–12 хв, потім перевернути та готувати ще 5–7 хв до хрусткості.

В’єтнамський соус для немів

Інгредієнти

  • рибний соус 3 ст. л

  • цукор 1–2 ст. л

  • тепла вода 1 склянка

  • рисовий оцет 1 ст. л

  • часник

  • скибочка лимона

Приготування

  1. Усі інгредієнти змішати до повного розчинення цукру. Соус має вийти одночасно солодкуватим, кислуватим і пікантним.

Неми — більше, ніж просто смажені роли, це поєднання текстур, ароматів і кулінарної філософії В’єтнаму, яке легко відтворити вдома. Вони не вимагають складної техніки приготування, але дають відчуття ресторанної страви — хрусткої зовні та соковитої всередині.

