Неми — це хрусткі смажені роли з рисового паперу, наповнені м’ясом, морепродуктами та ароматними овочами. Вони давно стали кулінарною класикою В’єтнаму, яка впевнено завоювала домашні кухні по всьому світу. І тепер цей смак легко відтворити вдома з простих інгредієнтів і кількох зрозумілих кроків, а як це зробити розповіли на сторінці leocoookss

Інгредієнти

свинячий фарш 400 г

очищені креветки 150–200 г

скляна локшина (фунчоза) 70 г

морква 1 шт.

цибуля 1 шт.

зелена цибуля

гриби моер або шиїтаке 4–5 шт.

яйце 1 шт.

рисовий папір

рибний соус 3–4 ст. л

сіль

чорний перець

олія

Приготування

Гриби залити окропом і залишити приблизно на 10 хв, після чого дрібно нарізати. Фунчозу замочити у воді на 10–15 хв, поки вона стане м’якою, потім відцідити та нарізати. У великій мисці змішати фарш, мілко нарізані креветки, моркву, обидва види цибулі, гриби, локшину, яйце, рибний соус, сіль і перець. Масу потрібно добре вимішати руками до однорідної текстури. Кожен лист швидко змочити у воді, щоб він став м’яким і гнучким. На край листа викласти приблизно 1–1,5 ст. л начинки. Акуратно підвернути краї та щільно згорнути рулетиком. Неми можна приготувати кількома способами. Смаження (фритюр або сковорода) — 5–7 хв з кожного боку до золотистої скоринки. Духовка — за 200°C, 20–25 хв. Викласти на пергамент, змастити олієюта перевернути один раз. Фритюр — за 190°C, 10–12 хв, потім перевернути та готувати ще 5–7 хв до хрусткості.

В’єтнамський соус для немів

Інгредієнти

рибний соус 3 ст. л

цукор 1–2 ст. л

тепла вода 1 склянка

рисовий оцет 1 ст. л

часник

скибочка лимона

Приготування

Усі інгредієнти змішати до повного розчинення цукру. Соус має вийти одночасно солодкуватим, кислуватим і пікантним.

Неми — більше, ніж просто смажені роли, це поєднання текстур, ароматів і кулінарної філософії В’єтнаму, яке легко відтворити вдома. Вони не вимагають складної техніки приготування, але дають відчуття ресторанної страви — хрусткої зовні та соковитої всередині.

