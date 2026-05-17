- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 78
- Час на прочитання
- 2 хв
Неми — рецепт смажених вʼєтнамських ролів зі свининою та креветками
В’єтнамська кухня це баланс текстур, ароматів і контрастів, а неми — яскравий приклад цього підходу. Хрустка оболонка з рисового паперу приховує соковиту начинку зі свинини, креветок, локшини фунчоза, грибів і свіжих овочів.
Неми — це хрусткі смажені роли з рисового паперу, наповнені м’ясом, морепродуктами та ароматними овочами. Вони давно стали кулінарною класикою В’єтнаму, яка впевнено завоювала домашні кухні по всьому світу. І тепер цей смак легко відтворити вдома з простих інгредієнтів і кількох зрозумілих кроків, а як це зробити розповіли на сторінці leocoookss
Нему
Інгредієнти
свинячий фарш 400 г
очищені креветки 150–200 г
скляна локшина (фунчоза) 70 г
морква 1 шт.
цибуля 1 шт.
зелена цибуля
гриби моер або шиїтаке 4–5 шт.
яйце 1 шт.
рисовий папір
рибний соус 3–4 ст. л
сіль
чорний перець
олія
Приготування
Гриби залити окропом і залишити приблизно на 10 хв, після чого дрібно нарізати.
Фунчозу замочити у воді на 10–15 хв, поки вона стане м’якою, потім відцідити та нарізати.
У великій мисці змішати фарш, мілко нарізані креветки, моркву, обидва види цибулі, гриби, локшину, яйце, рибний соус, сіль і перець.
Масу потрібно добре вимішати руками до однорідної текстури.
Кожен лист швидко змочити у воді, щоб він став м’яким і гнучким.
На край листа викласти приблизно 1–1,5 ст. л начинки.
Акуратно підвернути краї та щільно згорнути рулетиком.
Неми можна приготувати кількома способами. Смаження (фритюр або сковорода) — 5–7 хв з кожного боку до золотистої скоринки. Духовка — за 200°C, 20–25 хв. Викласти на пергамент, змастити олієюта перевернути один раз. Фритюр — за 190°C, 10–12 хв, потім перевернути та готувати ще 5–7 хв до хрусткості.
В’єтнамський соус для немів
Інгредієнти
рибний соус 3 ст. л
цукор 1–2 ст. л
тепла вода 1 склянка
рисовий оцет 1 ст. л
часник
скибочка лимона
Приготування
Усі інгредієнти змішати до повного розчинення цукру. Соус має вийти одночасно солодкуватим, кислуватим і пікантним.
Неми — більше, ніж просто смажені роли, це поєднання текстур, ароматів і кулінарної філософії В’єтнаму, яке легко відтворити вдома. Вони не вимагають складної техніки приготування, але дають відчуття ресторанної страви — хрусткої зовні та соковитої всередині.