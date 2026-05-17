Кір Стармер збирається у відставку

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер може збиратися у відставку. Однак він хоче піти на своїх умовах. Йдеться, що чутки про відставку британського прем’єра насправді можуть бути чимось більшим. Джерела повідомляють, що Стармер хоче піти у відставку на власних умовах.

Про це пише Daily Mail.

За словами неназваного джерела, Кір Стармер уже повідомив своїм друзям та родині про намір піти з поста прем’єр-міністра Великої Британії та навіть зробив упорядкований графік свого відходу.

Один із міністрів зазначив, що Стармер розуміє політичну реальність.

«Він розуміє, що нинішній хаос нестійкий. Він просто хоче піти гідно і так, як сам визнає за потрібне».

За словами другого, дотичного до Стармера, джерела, наразі неясно, коли прем’єр оголосить про свою відставку. Деякі високопоставлені соратники Стармера закликають його утриматися від будь-яких заяв до отримання перших результатів опитувань та даних підрахунку голосів на додаткових виборах у Мейкерфілді. Зокрема, до цього закликає Морган Максуїні (ексголова апарату прем’єр-міністра — ред.).

Один із прихильників Стармера заявив, що Кір Стармер не чекатиме результатів виборів, адже це було б великим особистим приниженням.

Заява про відставку Кіра Стармера може потенційно підірвати прагнення мера Манчестера повернутися до Вестмінстера. Табір Бернхема хоче, аби Стармер не робив жодних заяв до 18 червня і залишився у виборчому бюлетені.

Протягом останнього тижня настрій Стармера та його ключових радників стрімко змінювався, повідомляють джерела. Коли у понеділок ввечері розпочалася хвиля відставок молодших міністрів, Стармер почав розуміти, що і йому доведеться змиритися з відставкою.

Він поспілкувався з низкою високопосадовців, щоб дізнатися їхню думку та почати розробляти впорядкований план подальших дій. Однак серія агресивних брифінгів проти нього — особливо з боку союзників міністра внутрішніх справ Шабани Махмуд — викликала запеклу реакцію Кіра Стармера та його союзників.

За словами Стармера, він поводиться пристойно, а його намагаються обманути. Стармера найбільше зачепив матеріал у The Times, в якому писали: «Я не вірю, що прем’єр-міністр здатний впоратися з цією ситуацією. Він втратив країну. Він має взяти ситуацію під контроль, забезпечивши впорядкований перехід до нового прем’єра».

Найближче оточення Стармера зрадило його, адже посадовці таємно направляли своїх спеціальних радників, щоб ті лобіювали депутатів, які вимагають його відставки. Деякі посадовці вже уклали союзи з іншими політиками, які почнуть діяти після відставки Кіра Стармера.

Вирішальний момент настав у четвер. У канцелярії прем’єр-міністра сподівалися, що нова хвиля добрих новин про економіку та черги до Національної служби охорони здоров’я дозволить повернути контроль. Та потім трапилося інтерв’ю канцлерки Рейчел Рівз для BBC.

Вона повідомила лише про свою участь у програмі фінансування охорони здоров’я, хоча там брав участь і Стармер. Це стало сигналом, що від Стармера віддаляється найближче оточення.

