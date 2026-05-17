США відновили санкції проти російської нафти: подробиці

Про це повідомляє Радіо Свобода.

США відновили санкції проти російської нафти

Адміністрація президента США Дональда Трампа відновила санкції на морські постачання російської нафти. Дію тимчасового винятку для росіян не продовжили.

Йдеться про документ General License 134B від Міністерства фінансів США, за яким окремі країни, зокрема Індія, могли купувати російську нафту, якщо вона була завантажена до набуття чинності санкцій.

Виняток для російської нафти запровадили вперше у березні 2026 року. У квітні 2026 його дію продовжили. У Вашингтоні таке рішення обґрунтовували прагненням уникнути енергетичної кризи на тлі бойових дій в Ірані.

Критики у США та в Україні збігалися в думці, що виняток на постачання російської нафти дав Москві можливість отримувати мільйонні прибутки, які країна-агресорка використає на продовження війни в Україні.

15 травня сенаторки-демократки Джин Шагін та Елізабет Воррен закликали адміністрацію Трампа не продовжувати дію винятку. Вони повідомили, що немає чітких доказів того, що послаблення санкцій вплинуло на зниження цін на пальне для американців, у той час як РФ отримує з цього мільярдні прибутки.

Підтримав продовження санкцій проти РФ також очільник комітету у закордонних справах Палати представників США Браян Маст. Республіканець зазначив, що санкції для Росії не повинні завдавати більшої шкоди союзникам США, ніж самій Росії.

Раніше Трамп заявляв, що поновлення санкцій проти РФ на нафту відбудеться після завершення війни в Ірані.

Санкції США проти китайських компаній

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа запровадила санкції проти 12 компаній та фізичних осіб, яких Вашингтон звинувачує у сприянні продажу та транспортуванню іранської нафти до Китаю.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що американська сторона й надалі працюватиме над обмеженням доступу іранського режиму до фінансових мереж, які використовуються для підтримки тероризму та дестабілізації світової економіки.

Рішення про обмеження було оголошене за кілька днів до запланованої зустрічі Дональда Трампа з лідером Китаю Сі Цзіньпіном у Пекіні.

