Кінець епохи Путіна, Трампа та Нетаньягу: як зміна лідерів може врятувати світ від кризи

Війни, економічна криза та політичний хаос у світі змушують багатьох відчувати повну безнадію. Проте міжнародні аналітики переконані — надія є. Порятунком від глобального кошмару може стати падіння трьох ключових лідерів, які роками розхитують планету.

Про це пише міжнародний оглядач The Guardian Саймон Тісдалл.

Опитування Центру П’ю, яке було проведене у 2025 році в 25 країнах підтвердило, що більшість людей бачить найбільші світові загрози у США, Росії та Китаї. Проте геополітика значно складніша: для турків головний ворог — Ізраїль, для греків — Туреччина, а в Канаді більшість населення вважає Штати одночасно і ключовою загрозою, і найважливішим союзником.

Суспільство масово розчароване в демократії та політиках

Західне суспільство масово розчароване в демократії та політиках. Показники довіри лідерів б’ють антирекорди: британський прем’єр Кір Стармер має лише 27% схвалення від Statista, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц — 19%, а президент Франції Еммануель Макрон — 18%.

Рейтинг Дональда Трампа тримається на рівні 38%, тоді як його опонент, канадський прем’єр Марк Карні, має 54%. У Росії традиційно високі рейтинги Володимира Путіна суттєво впали, дані про Сі Цзіньпіна через жорстку цензуру в Китаї перевірити неможливо, і лише Індія стала винятком, де населення щиро підтримує Нарендру Моді.

Замість апатії виборці дедалі частіше обирають радикальні сили, що готові ламати систему. Це стосується як лівих на кшталт «Невдоволеної Франції», так і ультраправих популістів, серед яких «Альтернатива для Німеччини», «Reform UK» та республіканці з руху МАGА.

Утім, за спостереженнями оглядача The Guardian, ці сили транслюють лише агресію, не пропонуючи реальних рішень. Зупинити цю хвилю песимізму здатні лише кардинальні зміни керівництва у трьох епіцентрах світових криз: усунення від влади Путіна, Біньяміна Нетаньягу та Трампа може докорінно змінити глобальні настрої та повернути світу надію.

Влада Путіна слабшає

На думку Тісдалла, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну президентство Путіна зараз вразливе як ніколи. Затяжна війна, яку Кремль планував завершити швидко, вже перевищила тривалість Другої світової війни для СРСР та коштувала Росії щонайменше 350 тисяч загиблих військових. Санкції та колосальні витрати виснажують російську економіку, провокуючи зростання цін і податків, які влада намагається замаскувати блокуванням інтернету й цензурою.

Кремлівський диктатор Володимир Путін / © Getty Images

«Війна завдає Росії непомірних економічних витрат, що посилюється західними санкціями. Ціни та податки зростають, тоді як офіційні обмеження Інтернету намагаються придушити критику. Це також неминуче національне приниження. Україна не лише виживає, використовуючи інноваційні технології безпілотників, але й не просто тримається на полі бою. Соромно, але щорічний парад Перемоги на Червоній площі був скорочений за масштабами через побоювання повітряного нападу», — зауважив міжнародний оглядач.

На тлі чуток про конфлікти між владними кланами та силовиками Путін майже не з’являється на публіці через острах замаху чи перевороту. Навіть якщо ці дані є частиною інформаційної боротьби, його недавня заява про ймовірне завершення війни свідчить про серйозний тиск усередині самої Росії.

Нетаньягу перебуває у скрутному становищі

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу також потенційно перебуває у скрутному становищі, зазначає оглядач The Guardian. Він вважає, що Нетаньягу, який найдовше обіймає посаду, зіткнеться з виборчим протистоянням, оскільки опозиційні партії об’єднують зусилля, щоб повалити його правлячу коаліцію ультраправих.

Оглядач зазначає, що загальнонаціональне голосування, заплановане на жовтень, перетвориться на фактичний референдум щодо довіри Нетаньягу. Виборці звинувачують прем’єра в неспроможності запобігти трагедії 7 жовтня 2023 року, відмові від незалежного розслідування та провалі обіцянки ліквідувати ХАМАС у Газі, де його дії кваліфікують як воєнні злочини. До цього додаються закиди у підриві демократії та давні корупційні справи.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу / © Associated Press

Ситуацію для чинного голови уряду катастрофічно погіршили останні рішення: розв’язана спільно з Трампом війна проти Ірану, неспроможність зупинити ядерну програму Тегерана, закриття Ормузької протоки та окупація Лівану. Цей затяжний конфлікт налаштував ізраїльтян проти Нетаньягу, через що він має мінімальні шанси зберегти владу після виборів.

Найбільший ворог Трампа — він сам

Оглядач The Guardian зазначає, що Трамп залишається головним ворогом для самого себе. Ігноруючи фінансові труднощі американців з низьким рівнем доходу, які посилилися через його провальну політику щодо Ірану, він фактично зраджує власний електорат.

Його жорсткий зовнішній курс — торговельні конфлікти, ігнорування екологічних проблем, тиск на союзників по НАТО та загравання з диктаторами — лише поглиблює песимізм у західному суспільстві.

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Проте долю американських виборів завжди вирішує стан економіки. Оскільки дії Трампа погіршують ситуацію, республіканці ризикують втратити контроль над Палатою представників і Сенатом на листопадових проміжних виборах. Успіх демократів суттєво обмежить вплив Трампа та може запустити процес його імпічменту.

Що буде після правління Путіна, Трампа та Нетаньягу

Усунення від влади Путіна, Нетаньягу та Трампа здатне докорінно змінити глобальну атмосферу, вважає Саймон Тісдалл. Навіть якщо після Путіна в Кремлі збережеться репресивна система, його наступник, найімовірніше, спробує зупинити виснажливу війну заради порятунку самої Росії.

В Ізраїлі відставка Нетаньягу не зніме питань безпеки, проте усунення ультраправих від влади дозволить зменшити тиск на палестинські території.

«Ізольований Ізраїль, репутація якого зруйнована, давно потребує національного розгляду питання про те, якою саме країною він прагне бути. І Нетаньяху, як і Путін, давно потребує розплатитися з міжнародним кримінальним судом», — наголошує журналіст.

Для Трампа поразка на проміжних виборах означатиме конституційне усунення або втрату політичного впливу.

«Одне можна сказати напевно: кінець правління Трампа, сповненого помилок, допоміг би очистити світ. Звільнені від нього та двох його отруйних соратників, деморалізовані, задушливі народи Заходу змогли б знову дихати. Надія та впевненість відновилися б», — зазначив оглядач.

Раніше журналіст Віталій Портников в ефірі Еспресо заявив, що результати діяльності Дональда Трампа фактично сприяють інтересам Путіна та Сі Цзіньпіна. На його думку, про симпатії частини руху MAGA до Росії та Китаю свідчить блокування трампівськими республіканцями допомоги Україні й Тайваню в Конгресі за часів Байдена.

