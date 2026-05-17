Журналіст Віталій Портников заявив, що результати діяльності президента США Дональда Трампа фактично сприяють інтересам диктатора Путіна та лідера Китаю Сі Цзіньпіна.

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

Портников нагадав про голосування у Конгресі США щодо пакета допомоги Україні ще за президентства Джо Байдена.

За його словами, тоді республіканці тривалий час блокували ухвалення допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню.

«За допомогу Ізраїлю проголосувала переважна більшість конгресменів-республіканців і було багато конгресменів-демократів, які не голосували за допомогу Ізраїлю», — зазначив журналіст.

Водночас, за його словами, ситуація з підтримкою України була іншою.

«За допомогу Україні проголосували практично всі конгресмени-демократи й невелика кількість конгресменів-республіканців», — сказав Портников.

Він також звернув увагу на голосування щодо допомоги Тайваню.

«У голосуванні за допомогу Тайваню відбулося практично те ж саме, що з Україною — велика кількість конгресменів-республіканців, консерваторів, які близькі до Трампа, тоді не голосували», — наголосив журналіст.

На його думку, це свідчить про симпатії частини руху Make America Great Again до Росії та Китаю.

«Вже тоді стало зрозуміло, що ультраконсервативна сила Make America Great Again — не тільки проросійська, а й прокитайська», — заявив Портников.

Він також висловив переконання, що політичний курс Трампа відповідає інтересам Москви та Пекіна.

«Політична програма Дональда Трампа полягає в бажанні зробити знову великими Росію і Китай», — сказав журналіст.

Портников додав, що за рік перебування Трампа на посаді президента результати його діяльності, на його думку, працюють саме в інтересах Путіна та Сі Цзіньпіна.

Крім того, журналіст прокоментував заяви Трампа щодо формату G7 та можливого повернення Росії до клубу провідних держав.

«Коли він говорить G7 чи G8, то має на увазі, що він туди затягне знову Путіна. Не сумнівайтеся», — заявив Портников.

За його словами, Трамп хотів би бачити новий формат співпраці між США, Китаєм та Росією.

«А якщо ви спитаєте мене, в якій групі він хотів би взяти участь? Це група G3 — США, КНР і РФ», — зазначив журналіст.

Втім, на думку Портникова, реальний центр впливу формується без участі Вашингтона.

«Справжня група G2 — це Китай і Росія, що і буде продемонстровано під час візиту Путіна до Пекіна вже незабаром», — підсумував він.

