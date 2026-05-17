Мобілізація по-новому в Україні: кому можуть не подовжити відстрочку та як це перевірити

Мобілізація в Україні

В Україні частині військовозобов’язаних можуть не подовжити відстрочку від мобілізації автоматично.

Найчастіше це пов’язано з проблемами у державних реєстрах або відсутністю необхідних підтверджень.

Кому можуть не подовжити відстрочку

Основною причиною відмови в автоматичному продовженні відстрочки є некоректні або неповні дані в реєстрах. Йдеться, зокрема, про неактуальні ПІБ чи дату народження, відсутність інформації про інвалідність, непідтверджені родинні зв’язки або відсутність даних про догляд.

Якщо система не знаходить підтвердження підстави для відстрочки, її автоматично не продовжують. У такому випадку необхідно перевірити свої дані, звернутися до органів соцзахисту або до Пенсійного фонду, а також можна подати документи через ЦНАП.

Як перевірити, чи подовжили відстрочку

Дізнатися про продовження відстрочки можна у застосунку. Якщо її подовжено, користувач отримає відповідне сповіщення, а в документі з’явиться нова дата дії.

