Мобилизация по-новому в Украине: кому могут не продлить отсрочку и как это проверить
Объясняем, с чем чаще всего эта проблема связана.
В Украине части военнообязанных могут не продлить отсрочку от мобилизации автоматически.
Чаще это связано с проблемами в государственных реестрах или отсутствием необходимых подтверждений.
Кому могут не продлить отсрочку
Основной причиной отказа в автоматическом продлении отсрочки являются некорректные или неполные данные в реестрах. Речь идет, в частности, о неактуальных ФИО или дате рождения, отсутствии информации об инвалидности, неподтвержденных родственных связях или отсутствии данных об уходе.
Если система не находит подтверждения основания отсрочки, ее автоматически не продолжают. В таком случае необходимо проверить свои данные, обратиться в органы соцзащиты или в Пенсионный фонд, а также можно подать документы через ЦНАП.
Как проверить, продлили ли отсрочку
Узнать о продлении отсрочки можно в приложении. Если она продлена, пользователь получит соответствующее уведомление, а в документе появится новая дата действия.