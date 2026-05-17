Эксклюзив ТСН
316
1 мин

Мобилизация по-новому в Украине: кому могут не продлить отсрочку и как это проверить

Объясняем, с чем чаще всего эта проблема связана.

Карина Бондаренко
Мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине / © ТСН

В Украине части военнообязанных могут не продлить отсрочку от мобилизации автоматически.

Чаще это связано с проблемами в государственных реестрах или отсутствием необходимых подтверждений.

Кому могут не продлить отсрочку

Основной причиной отказа в автоматическом продлении отсрочки являются некорректные или неполные данные в реестрах. Речь идет, в частности, о неактуальных ФИО или дате рождения, отсутствии информации об инвалидности, неподтвержденных родственных связях или отсутствии данных об уходе.

Если система не находит подтверждения основания отсрочки, ее автоматически не продолжают. В таком случае необходимо проверить свои данные, обратиться в органы соцзащиты или в Пенсионный фонд, а также можно подать документы через ЦНАП.

Как проверить, продлили ли отсрочку

Узнать о продлении отсрочки можно в приложении. Если она продлена, пользователь получит соответствующее уведомление, а в документе появится новая дата действия.

