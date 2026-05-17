Победительница "Евровидения-2026" Dara / © Associated Press

В субботу, 16 мая, в Вене, Австрия, отгремел международный песенный конкурс "Евровидение-2026".

Юбилейный конкурс действительно удивил неожиданными результатами. Хоть букмекеры долгое время уверенно прогнозировали победу Финляндии, однако хрустальный кубок завоевала другая страна. Победительницей "Евровидения-2026" стала Болгария. Певица Dara принесла стране первую за всю историю победу на международном песенном конкурсе.

Редакция сайта ТСН.ua предлагает узнать все, что известно о нынешней победительнице "Евровидения".

Артистка родилась 9 сентября 1998 года в болгарском городе Варна. Свою музыкальную карьеру исполнительница начала в 2015 году. Юная Dara, настоящее имя которой Дарья Йотова, дебютировала в болгарской версии проекта X Factor, где заняла "бронзу".

Свой дебютный сингл K'vo ne chu певица выпустила летом 2016 года. Композиция быстро получила популярность в болгарских чартах. А вот первый полноценный альбом Dara увидел свет весной в 2022 году.

Что интересно, артистка с 2021 года является тренером проекта "Голос Болгарии". За это время уже двое подопечных исполнительницы выигрывали проект.

Отметим, в 2026 году Dara победила на болгарском национальном отборе и отправилась представлять страну на "Евровидении-2026". Наконец, артистка одержала первую победу для Болгарии. В финале "Евровидения-2026" певица получила от зрителей и судей 516 балов.

Напомним, Украину в этом году представляла певица LELÉKA с песней Ridnym. Предлагаем узнать, какое место на конкурсе заняла артистка.

