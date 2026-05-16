"Евровидение-2026": LELÉKA покорила мощным выступлением в финале и со сцены произнесла важные слова

LELÉKA на "Евровидении-2026" / © Associated Press

В грандиозном финале международного песенного конкурса "Евровидение-2026" наконец-то выступила представительница Украины - певица LELÉKA.

Исполнительница вышла на сцену седьмой. LELÉKA просто довела до мурашек своим мощным выступлением. Артистка невероятно исполнила песню Ridnym и доказала, что она в состоянии вытянуть все ноты.

Между тем зал с восторгом отреагировал на выступление LELÉKA. В трансляции было слышно, как зрители ее активно поддерживали аплодисментами и овациями.

LELÉKA и Ярослав Джусь на "Евровидении-2026" / © Associated Press

Кроме того, LELÉKA прямо со сцены произнесла важные слова. Исполнительница в очередной раз напомнила миру об Украине, сказав патриотическое приветствие - "Слава Украине!".

Какое место на "Евровидении-2026" выборет LELÉKA - станет известно уже скоро. А тем временем продолжается голосование. Важно, украинцы не могут голосовать за своего представителя, за исключением тех соотечественников, которые сейчас находятся за границей.

