Оля Полякова и Маша Ефросинина закрыли совместный проект: что случилось со "Взрослыми девушками"

Оля Полякова и Маша Ефросинина / © пресс-служба Оли Поляковой

Реклама

Украинская певица Оля Полякова и ведущая Маша Ефросинина объявили о завершении совместного проекта «Взрослые девушки», подытожив более пяти лет работы над шоу, которое стало одним из самых заметных женских медиапроектов в Украине.

Звезды опубликовали совместный пост под фото, где вспомнили старт проекта 5,5 лет назад. Тогда они просто сели перед камерой, чтобы говорить с аудиторией откровенно. Со временем этот формат перерос в большой медиапроект, который стал частью жизни миллионов украинок. В заметке они подчеркнули, что были со зрителями в разных эмоциональных состояниях — от радости до сложных личных моментов. И сами параллельно проходили этот путь вместе.

«Мы не могли тогда представить себе, что станем частью жизни миллионов украинок, но стали. Были с вами разными: счастливыми, заплаканными, иногда разъяренными, но всегда — настоящими», — делятся знаменитости.

Реклама

Фото из поста Оли Поляковой и Маши Ефросининой / © instagram.com/mashaefrosinina

В обращении Полякова и Ефросинина отметили, что проект выполнил свою главную миссию — открыл разговоры о темах, которые ранее в обществе замалчивались. Именно это, по их словам, и стало самым важным результатом «Взрослых девушек». Они добавили, что сейчас чувствуют завершенность этого этапа и решили поставить паузу в истории шоу.

«Мы подняли темы, о которых раньше было не принято говорить вслух. Сейчас мы почувствовали: проект выполнил свою главную миссию», — пишут авторки.

Оля Полякова и Маша Ефросинина / © пресс-служба Оли Поляковой

Отдельно они отреагировали на волну предположений в медиа, которые пытались найти скрытые конфликты между ними. Артистка и ведущая отметили, что никакого подтекста в решении нет, а их отношения остаются основанными на уважении и взрослом диалоге. Они также отметили, что каждая из них продолжит собственные проекты, а общая история остается важной частью их опыта.

«Конечно, мы видим все эти заголовки и попытки найти подтекст там, где его нет. Скажем один раз: мы остаемся взрослыми женщинами… и гордимся тем, что нам всегда хватало мудрости и уважения друг к другу», — делятся женщины.

Реклама

Оля Полякова и Маша Ефросинина / © пресс-служба Оли Поляковой

В финале поста звезды сообщили, что готовят для аудитории прощальные подарки — архивный выпуск шоу и запись большого тура, который охватил 22 города Украины. Также они анонсировали последнюю совместную встречу со зрителями в Одессе 6 июня, назвав ее возможностью попрощаться с проектом в живом формате.

«На прощание мы подготовили для вас два подарка… А еще мы встречаемся с вами в Одессе 6 июня», — отмечают звезды.

Оля Полякова и Маша Ефросинина / © пресс-служба Оли Поляковой

Напомним, недавно Оля Полякова назвала топ-певиц Украины и прокомментировала давний скандал со Златой Огневич.

Новости партнеров