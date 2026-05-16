У Путина заявили об ударах по правительственному кварталу Киева: может ли на самом деле РФ пробить бункеры

Россия может готовить новые массированные удары по объектам в центре Киева. Под прицелом врага может оказаться так называемые центры принятия решений, которыми российская пропаганда безуспешно угрожает с 2022 года. Речь идет о здании органов центральной исполнительной власти, включая правительство, офис президента, а также пункты управления войсками.

Об этом пишет Defense Express.

Среди обнародованных разведкой материалов есть файлы, где четко указан список объектов, которые предлагается поразить. Российские военные аналитики замахнулись на защищенные подземные помещения в центре Киева, расположенные на глубине 95,5 метров, в том числе один из таких объектов залегает непосредственно под правительственным кварталом.

Однако, как отмечают специалисты, эффективное поражение объектов, защищенных колоссальным слоем грунта и бетона, не является тривиальной задачей. Даже мировой опыт США по поражению иранских подземных хранилищ доказывает, что пробивной способности стандартных противобункерных бомб обычно хватает лишь на то, чтобы завалить входы в тоннели.

К примеру, самая мощная в мире американская противобункерная супербомба GBU-57 Massive Ordnance Penetrator весом 13,2 тонны способна пробить до 60 метров грунта, и для ее доставки нужен стратегический стелс-бомбардировщик B-2.

Что действительно имеют оккупанты

Российская авиация и ракетные войска пока не располагают ни подобными самолетами, ни адекватными бетонобойными средствами большой мощности. Самая сильная из известных российских корректированных авиабомб — КАБ-1500Л-Пр — имеет возможность проникновения в почву всего на 10-20 метров. Кроме того, ее применение требует пребывания самолета непосредственно над столицей Украины, что в условиях плотной киевской ПВО для оккупантов абсолютно невозможно.

Поэтому единственным конвенционным инструментом, на который может полагаться Кремль, остаются бетонобойные боевые части для баллистических ракет 9М723 оперативно-тактического комплекса «Искандер» и аэробалистических ракет Х-47М2 «Кинжал».

По имеющейся технической информации их проникающие боевые части созданы на основе советской авиабомбы БетАБ-500У. Максимум, на что способна такая конструкция — это пробитие от 3 до 5 метров защитного грунта.

Стоит киевлянам паниковать

Военные аналитики заключают, что в России из всех известных конвенционных средств поражения нет никакой технической возможности эффективно атаковать объекты, углубленные под землю почти на 100 метров. И это даже без учета серьезных проблем с точностью наведения российского дальнобойного вооружения.

Таким образом, от ударов распиаренных российских бетонобойных баллистических ракет надежно защищены не только высшие государственные или командно-штабные объекты, но и обычные станции киевского метрополитена глубокого и среднего залегания, ежедневно служащие укрытием для тысяч мирных граждан.

Напомним, утром 16 мая мощные потрясли взрывы Запорожья. Российская армия атаковала город беспилотниками. По меньшей мере, два человека получили ранения.

Кроме того, рано гремели взрывы и в Одессе. Оккупанты также атаковали город ударными дронами, заходившими из акватории Черного моря.

