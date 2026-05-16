Россияне ударили по автобусу — первые детали
В Херсоне под атаку попал автобус – пострадал водитель. Его доставили в больницу.
Сегодня утром российские оккупанты дроном атаковали микроавтобус в Центральном районе Херсона.
Об этом сообщили в ХМВА.
«Пострадал водитель — мужчина 60 лет. У него — контузия, взрывная и закрытая черепно-мозговая травма, обломочные ранения ног. Пострадавшего госпитализировали для оказания необходимой медицинской помощи. Его состояние оценивают как среднюю тяжесть», — говорится в сообщении.
Ситуация в Херсоне — последние новости
3 мая россияне из беспилотника атаковали служебный автомобиль одного из предприятий. Погиб мужчина.
2 мая россияне из дрона ударили по маршрутному такси в Днепровском районе Херсона. Среди погибших — коммунальщик и женщина. Также много пострадавших.
19 апреля в результате российского удара по автомобилю в Центральном районе Херсона погиб мужчина.
24 апреля в пригороде Херсона оккупанты дроном попали в мопед, на котором ехали два человека.