Украина
269
1 мин

Россияне ударили по автобусу — первые детали

В Херсоне под атаку попал автобус – пострадал водитель. Его доставили в больницу.

Анастасия Павленко
Оккупанты круглосуточно терроризируют Херсон

Сегодня утром российские оккупанты дроном атаковали микроавтобус в Центральном районе Херсона.

Об этом сообщили в ХМВА.

«Пострадал водитель — мужчина 60 лет. У него — контузия, взрывная и закрытая черепно-мозговая травма, обломочные ранения ног. Пострадавшего госпитализировали для оказания необходимой медицинской помощи. Его состояние оценивают как среднюю тяжесть», — говорится в сообщении.

Ситуация в Херсоне — последние новости

3 мая россияне из беспилотника атаковали служебный автомобиль одного из предприятий. Погиб мужчина.

2 мая россияне из дрона ударили по маршрутному такси в Днепровском районе Херсона. Среди погибших — коммунальщик и женщина. Также много пострадавших.

19 апреля в результате российского удара по автомобилю в Центральном районе Херсона погиб мужчина.

24 апреля в пригороде Херсона оккупанты дроном попали в мопед, на котором ехали два человека.

