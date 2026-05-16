Трамп после прогулки в элитном комплексе в Пекине попросил у Си подарок: что его поразило
Трамп увлекся садами Си Цзиньпина. Особенно понравились главе Белого дома — розы.
Несколькодневный визит президента США Дональда Трампа в Китай завершился. Во время поездки он посетил достопримечательности Пекина. В частности, вместе с китайским коллегой Си Цзиньпином он прогулялся в закрытом правительственном комплексе Чжуннаньхай.
Об этом сообщили Sky News и CNN.
Заметим, что территория комплекса занимает около 1500 акров. Примечательно, что там расположены не только павильоны и административные здания. почти половина площади — это озера, а еще сады, где лидеры двух стран совершили небольшую прогулку.
Во время этого променада Трамп очень разволновал красоту вокруг. Сады внутри комплекса достаточно компактны: имеют узкие дорожки, декоративные китайские крыши, аккуратно подстриженные газоны и ухоженные деревья. А еще там высажено много роз розового, желтого и красного цвета. Именно они очень понравились президенту США.
«Это красивые розы, которые кто-нибудь видел. Я никогда не видел таких больших роз!» — сказал Трамп во время прогулки.
Он похвастался, что спросил Си, не мог ли он «прислать немного Розарию». Мол, в саду Белого дома «не так много роз». По словам президента, Си Цзиньпин согласился с таким предложением.
Напомним, Трамп похвастался, что во время визита в Китай побывал дома в Си. Речь идет о визите в комплекс Чжуннаньхай, где живет китайский лидер.
По словам американского политика, он поинтересовался у Си, бывают ли в этом комплексе другие мировые лидеры. В ответ тот отметил, что такие визиты большая редкость, но добавил: «Например, здесь был Путин».