Война
2657
2 мин

В США раскрыли неожиданный сценарий завершения войны в Украине

По оценке аналитиков крупнейшего американского банка JPMorgan Chase, война в Украине, скорее всего, завершится по модели, напоминающей послевоенные соглашения между СССР и Финляндией после Второй мировой.

Анастасия Павленко
Украине прогнозируют "финский сценарий" завершение войны / © unsplash.com

Аналитики американского банка JPMorgan Chase считают, что наиболее вероятным вариантом завершения войны РФ против Украины является так называемый «финский сценарий». Он предполагает утрату части территорий, но сохранение украинского суверенитета и курса на Запад.

Об этом говорится в отчете банка под названием «Ukraine Endgame: The Path to an Imperfect Peace».

В документе отмечается, что война все больше входит в тупик, а линия фронта существенно не меняется уже более двух лет. Поэтому, по мнению аналитиков, будущее конфликта будет определяться не на поле боя, а за столом переговоров.

В JPMorgan предполагают, что в рамках возможного компромисса Украина может согласиться на нейтральный статус и ограничения численности и возможностей армии. В то же время, Россия попытается оказать это как собственную победу, хотя полной капитуляции Украины не достигнет.

Аналитики сравнивают возможное развитие событий с послевоенной Финляндией, после войны с СССР потерявшей около 10% территории, но сохранившей демократию, рыночную экономику и связи с Западом.

Для Украины, по мнению банка, это будет означать постепенную интеграцию в Европейский Союз и, возможно, НАТО, хотя без немедленного распространения гарантий коллективной обороны по статье 5 Альянса.

В JPMorgan также обратили внимание, что еще год назад базовым для Украины считался грузинский сценарий, при котором Киев мог бы вернуться в орбиту влияния Москвы. Однако в настоящее время прогноз был пересмотрен из-за усиления поддержки Украины со стороны ЕС.

По оценке банка, вероятность сценариев выглядит так:

  • финский сценарий — 50%

  • грузинский сценарий — 30%

  • израильский сценарий — 10%

  • модели Южной Кореи и Беларуси — по 5%

Напомним, президент Финляндии Александер Стубб во время визита в Литву сделал важное заявление об окончании войны в Украине. По его словам, путь к миру может потребовать непростых и неудобных решений.

