В США раскрыли неожиданный сценарий завершения войны в Украине

Украине прогнозируют "финский сценарий" завершение войны

Аналитики американского банка JPMorgan Chase считают, что наиболее вероятным вариантом завершения войны РФ против Украины является так называемый «финский сценарий». Он предполагает утрату части территорий, но сохранение украинского суверенитета и курса на Запад.

Об этом говорится в отчете банка под названием «Ukraine Endgame: The Path to an Imperfect Peace».

В документе отмечается, что война все больше входит в тупик, а линия фронта существенно не меняется уже более двух лет. Поэтому, по мнению аналитиков, будущее конфликта будет определяться не на поле боя, а за столом переговоров.

В JPMorgan предполагают, что в рамках возможного компромисса Украина может согласиться на нейтральный статус и ограничения численности и возможностей армии. В то же время, Россия попытается оказать это как собственную победу, хотя полной капитуляции Украины не достигнет.

Аналитики сравнивают возможное развитие событий с послевоенной Финляндией, после войны с СССР потерявшей около 10% территории, но сохранившей демократию, рыночную экономику и связи с Западом.

Для Украины, по мнению банка, это будет означать постепенную интеграцию в Европейский Союз и, возможно, НАТО, хотя без немедленного распространения гарантий коллективной обороны по статье 5 Альянса.

В JPMorgan также обратили внимание, что еще год назад базовым для Украины считался грузинский сценарий, при котором Киев мог бы вернуться в орбиту влияния Москвы. Однако в настоящее время прогноз был пересмотрен из-за усиления поддержки Украины со стороны ЕС.

По оценке банка, вероятность сценариев выглядит так:

финский сценарий — 50%

грузинский сценарий — 30%

израильский сценарий — 10%

модели Южной Кореи и Беларуси — по 5%

Напомним, президент Финляндии Александер Стубб во время визита в Литву сделал важное заявление об окончании войны в Украине. По его словам, путь к миру может потребовать непростых и неудобных решений.

