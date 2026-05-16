Трамп объявил о ликвидации одного из самых опасных террористов мира: что известно
Американский президент заявил, что по его приказу в Африке был ликвидирован один из руководителей ИГИЛ.
Президент США Дональд Трамп заявил о ликвидации «второго по рангу командования ИГИЛ в мире» Абу-Билал аль-Минуки.
Об этом глава Белого дома сообщил в своем сообщении в Truth Social.
Главарь террористической группировки был уничтожен в Африке — в рамках совместной операции американских и нигерийских сил.
По словам Трампа, 44-летний Аль Минуки был «самым активным террористом в мире», а ликвидация произошла по его личному приказу. Лидер американцев подчеркнул, что «с его устранением глобальная операция ИГИЛ значительно уменьшилась».
«Абу-Билал аль-Минуки, второй по звену командующий ИГИЛ в мире, думал, что сможет скрыться в Африке. Но он и не подозревал, что у нас есть источники, которые держали нас в курсе того, что он делает. Он не будет больше терроризировать народ Африки или помогать планировать операции, направленные против американцев», — отметил Трамп.
Заметим, Sky News отмечает, что, по данным некоммерческой организации «Прокт борьбы с экстремизмом», Аль-Минуки из Нигерии был ведущим чиновником в отделе Генерального директората провинций Исламского государства на озере Чад. С 2018 года он занимал должность регионального командира в ИГИЛ.
Напомним, в декабре 2025-го Трамп пригрозил Нигерии военным вмешательством после преследования христиан. По его словам, американские войска могут войти «с готовностью к применению оружия, чтобы полностью уничтожить исламских террористов, совершающих эти ужасные зверства»,
В свою очередь, резидент Нигерии Бола Ахмед Тинубу. Он подчеркнул, что страна не поддерживает религиозные преследования и гарантирует свободу вероисповедания для всех граждан.