Трамп объявил о ликвидации одного из самых опасных террористов мира: что известно

Дональд Трамп.

Президент США Дональд Трамп заявил о ликвидации «второго по рангу командования ИГИЛ в мире» Абу-Билал аль-Минуки.

Об этом глава Белого дома сообщил в своем сообщении в Truth Social.

Главарь террористической группировки был уничтожен в Африке — в рамках совместной операции американских и нигерийских сил.

По словам Трампа, 44-летний Аль Минуки был «самым активным террористом в мире», а ликвидация произошла по его личному приказу. Лидер американцев подчеркнул, что «с его устранением глобальная операция ИГИЛ значительно уменьшилась».

«Абу-Билал аль-Минуки, второй по звену командующий ИГИЛ в мире, думал, что сможет скрыться в Африке. Но он и не подозревал, что у нас есть источники, которые держали нас в курсе того, что он делает. Он не будет больше терроризировать народ Африки или помогать планировать операции, направленные против американцев», — отметил Трамп.

Заметим, Sky News отмечает, что, по данным некоммерческой организации «Прокт борьбы с экстремизмом», Аль-Минуки из Нигерии был ведущим чиновником в отделе Генерального директората провинций Исламского государства на озере Чад. С 2018 года он занимал должность регионального командира в ИГИЛ.

Напомним, в декабре 2025-го Трамп пригрозил Нигерии военным вмешательством после преследования христиан. По его словам, американские войска могут войти «с готовностью к применению оружия, чтобы полностью уничтожить исламских террористов, совершающих эти ужасные зверства»,

В свою очередь, резидент Нигерии Бола Ахмед Тинубу. Он подчеркнул, что страна не поддерживает религиозные преследования и гарантирует свободу вероисповедания для всех граждан.

