Трамп ответил, считает ли лидера Китая диктатором

Си Цзиньпин и Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп публично прокомментировал свое отношение к лидеру Китая Си Цзиньпину. Он отказался называть китайского коллегу диктатором, вместо этого отметил его ум и патриотизм.

Об этом свидетельствует видео разговора президента США с журналистами, которое распространило Clash Report.

Во время общения с журналистами у Трампа спросили, считает ли он Си диктатором. Американский лидер избежал прямого ответа, зато рассказал, как уважает китайского коллегу.

«Он руководитель. Он президент Китая. Я об этом не думаю. Ты имеешь дело с тем, что есть. Я его уважаю. Он очень умный. Он любит свою страну. Я его уважаю», — высказался президент США.

«Является ли он диктатором — это уже вам решать», — добавил Трамп.

Встреча Трампа с Си в Китае — какие результаты

Следует отметить, что 14 мая в Пекине состоялись переговоры между Трампом и Си. Лидер КНР отметил, что тайваньская проблема является наиболее критической и рискованной в американо-китайских отношениях. Си выразил строгое предостережение: неправильный подход к этой теме может разрушить стабильность и привести к столкновениям или даже военному конфликту между США и Китаем.

По словам Трампа, китайская сторона выразила готовность оказать содействие Соединенным Штатам в обеспечении свободного судоходства в Ормузском проливе. Пекин крайне заинтересован в безопасности этого морского пути и достижении компромисса между Вашингтоном и Тегераном, ведь КНР является крупным потребителем иранской нефти и поддерживает дипломатические связи с этим государством.

