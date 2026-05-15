На пиру в Си Цзиньпина запечатлели странную выходку Трампа: видео стало вирусным

Дональд Трамп. / © Associated Press

Накануне, 14 мая, во время визита Дональда Трампа в Пекин делегации США и Китая приняли участие в государственном банкете-ужине, который состоялся в Большом народном зале

Именно во время мероприятия произошел курьезный момент, который попал на видео и завирусился в Сети.

Во время ужина Трамп сидел за столом рядом с Си Цзиньпином. Впрочем, когда китайский коллега встал и отошел, вероятно, для выступления на сцене для приветствия, глава Белого дома не удержался и заглянул в записную книжку Си.

На видео видно, что Трамп исподтишка открыл папку. Несколько секунд он смотрел внутрь, а затем закрыл ее, сделав вид, будто ничего не делал.

Дата публикации 12:52, 15.05.26

Меню банкета

Издание CNN оценило, чем в Пекине кормили делегацию из Америки. Отмечается, что в меню были китайские деликатесы и некоторые из них соответствовали прихотливому вкусу Трампа.

В частности, в списке блюд, предоставленных журналистам, были лобстером в томатном супе, хрустящие говяжьи ребра, жареная утка по-пекински, тушеные овощи, лосось в горчичном соусе» и жареная свинина в булочке. На десерт были пирожные в форме раковины, тирамису, фрукты и мороженое.

Заметим, что утка по-пекински считается фирменным блюдом Пекина, в то время как жареная свинина в булочке — классическое блюдо на завтрак в юго-восточном регионе Китая, включая Шанхай.

Пир в Пекине во время визита Трампа. / © Associated Press

Напомним, вчерашняя встреча Си и Трампа перед Домом народных собраний в Пекине началась с неловкого момента. Случилось это, когда лидеры США и Китая обменивались традиционными рукопожатиями. Именно в этом жесте невербальной коммуникации проявился несколько агрессивный стиль руководителя Белого дома.

