Бронирование снимут с части работников — кого коснется

Минздрав разбронирует часть медицинских работников по запросам Минобороны.

София Бригадир
врач / © unsplash.com

Министерство здравоохранения разоружает часть медицинских работников по запросу Министерства обороны. После согласования медиков могут привлекать в ряды ВСУ и других структур.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в Верховной Раде во время Часа вопросов к правительству.

По его словам, бронирование медиков вводили для того, чтобы контролировать процесс оказания медицинской помощи.

«Вопрос для чего было бронирование медицинских работников, для того, чтобы контролировать процесс оказания медицинской помощи в том числе и для военнораненых, которые получают медицинскую помощь в большинстве своих случаях, не буду называть сейчас проценты в соответствующих больницах в том числе и в гражданских больницах», — отметил Ляшко.

Министр отметил, что Минздрав сотрудничает с Министерством обороны и Командованием медицинских сил. По его словам над каждым запросом по разбронированию работает мультидисциплинарная команда с участием Минздрава, Минобороны и представителей регионов, «в которых мы разбронирование медицинских работников, для того, чтобы они шли в ряды вооруженных сил Украины и не только в Вооруженных сил».

Бронирование в Украине — последние новости

Напомним, бронирование военнообязанных работников в Украине проводится для того, чтобы во время мобилизации обеспечить непрерывную работу госорганов и органов местного самоуправления и критических предприятий.

Ранее в Украине упростили процедуру продления бронирования работников критически важных предприятий, сократив срок рассмотрения заявок до 24 часов. В то же время после устранения разногласий в воинском учете работодатели могут обновлять статус работника без отмены действующего бронирования.

Ранее мы рассказывали, кто может получить бронирование в 2026 году, какие документы нужно иметь забронированным при себе и какие гражданские вакансии с бронированием от мобилизации доступны в городах Украины сейчас.

