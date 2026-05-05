Бронирование под прицелом: в Украине готовят масштабную проверку оснований для отсрочки

Минобороны готовит массовую зачистку отсрочок. / © ТСН.ua

Минобороны планирует осуществить массовый пересмотр отсрочок от мобилизации. В частности, под «прицелом» — чиновники и студенты.

Об этом заявил народный депутат Украины, член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и развития Александр Федиенко, передает«Киев 24».

Федиенко вспомнил кейс из ОВА почти полностью оккупированной Луганской области, где забронировано 5 тысяч чиновников.

«У нас эта область почти оккупирована. Но каким-то образом там забронировано 5 тысяч военнообязанных. А что они там делают», — риторически спросил нардеп.

Поэтому Федиенко призывает провести аудит военнообязанных, имеющих отсрочку.

«Особенно аудит в таких юридических лицах, как Луганская, Донецкая ОВА. Какой процент там забронирован, что они там выполняют. И зачем такое количество забронированных», — сказал депутат.

Отдельно Федиенко обратил внимание на отсрочки у студентов возрастной категории 35+.

«Действительно ли они посещают занятия. Они имеют право на обучение, вопросов здесь нет. Но при этом они должны учиться, а не просто купить студенческий билет, чтобы получить отсрочку», — сказал он.

Также нардеп призывает проверить предприятия, имеющие бронирование.

«По состоянию на сегодняшний день в области энергетики, связи не вижу проблем. Там жестко было все проверено. Поэтому нужно проверить областные администрации и студентов», — добавил Федиенко.

Он уточнил, что «в зоне риска» потерять отсрочку «все категории, имеющие группу инвалидности, отсрочку по уходу» и т.п.

В то же время Федиенко уверен, что решение об отмене отсрочок или бронирования следует принимать осторожно, ведь резкое сокращение бронирования может ударить по экономике и усложнить финансирование армии.

