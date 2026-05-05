- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 4675
- Время на прочтение
- 2 мин
Платная отсрочка и отмена инвалидности: в Раде озвучили план мобилизации по-новому
Нардеп Сергей Нагорняк предлагает аннулировать купленные справки об инвалидности и разрешить мужчинам официально оплачивать отсрочку, чтобы за эти средства финансировать денежные выплаты новобранцам ВСУ.
В Украине могут кардинально изменить подходы к мобилизации и бронированию. Из-за критичного некомплекта в бригадах ВСУ народные депутаты предлагают радикальные шаги: от отмены почти всех справок об инвалидности до введения официальной платы за право не служить.
Об этом в интервью «Телеграфу» сообщил народный депутат от «Слуги народа» Сергей Нагорняк.
«98% справок об инвалидности — купленные»
Нардеп считает, что государство должно пойти на непопулярный, но честный шаг: обнулить все справки об инвалидности, выданные мужчинам. Исключение предлагают оставить только для ветеранов, получивших ранения на фронте с 2014 года.
«Мы должны быть честны сами перед собой: 98% этих справок куплены. Надо все это ликвидировать и предложить им месячник добровольной легализации», — подчеркнул Нагорняк.
Вместо фиктивных диагнозов депутат предлагает дать таким лицам возможность купить отсрочку официально.
Платная отсрочка: деньги на рекрутинг
Концепция экономического бронирования, по словам Нагорняка, поможет вывести деньги из коррупционной тени в бюджет. Основные тезисы предложения:
Легальный откуп — мужчины, имеющие финансовый ресурс, платят «в белую» на специальный счет. Это дает право на официальную отсрочку и свободное передвижение по стране и даже выезд за границу.
Мотивация для добровольцев средства из этого спецсчета должны быть направлены на большие выплаты тем, кто идет в ВСУ добровольно. Речь идет о «входных» бонусах в размере 5–10 тысяч долларов.
Просмотр действующего бронирования
Нагорняк также отметил, что правительство и Минобороны готовятся к пересмотру списков уже забронированных работников. Количество категорий и процент мужчин, имеющих бронь на предприятиях, будут сокращать, поскольку армии не хватает людей.
Депутат признал, что ТЦК проще прийти на предприятие, где все люди учтены и имеют специальность, чем искать уклоняющихся по подвалам. Однако он предостерег, что без баланса между экономикой и фронтом ситуация будет оставаться сложной.
Мобилизация в Украине — последние новости
В Украине продолжается мобилизация, которая продлена до августа 2026 года, и в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК) разъяснили, как сейчас могут формироваться и направляться повестки военнообязанным и каковы уважительные причины неприбытия по повестке.
Вызов в ТЦК осуществляется повесткой, которую могут вручить лично или отправить по почте. Она может быть как бумажной, так и сформированной через государственный реестр. Оба варианта имеют одинаковую юридическую силу.
Повестка посылается по адресу проживания или регистрации. В случае поступления заказного письма его необходимо получить в течение трех дней.
После получения повестки определяются сроки явки:
до семи суток — для жителей областных центров;
до 10 суток — для жителей других населенных пунктов.