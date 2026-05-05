Платная отсрочка и отмена инвалидности: в Раде озвучили план мобилизации по-новому

Мобилизация и отсрочка

В Украине могут кардинально изменить подходы к мобилизации и бронированию. Из-за критичного некомплекта в бригадах ВСУ народные депутаты предлагают радикальные шаги: от отмены почти всех справок об инвалидности до введения официальной платы за право не служить.

Об этом в интервью «Телеграфу» сообщил народный депутат от «Слуги народа» Сергей Нагорняк.

«98% справок об инвалидности — купленные»

Нардеп считает, что государство должно пойти на непопулярный, но честный шаг: обнулить все справки об инвалидности, выданные мужчинам. Исключение предлагают оставить только для ветеранов, получивших ранения на фронте с 2014 года.

«Мы должны быть честны сами перед собой: 98% этих справок куплены. Надо все это ликвидировать и предложить им месячник добровольной легализации», — подчеркнул Нагорняк.

Вместо фиктивных диагнозов депутат предлагает дать таким лицам возможность купить отсрочку официально.

Платная отсрочка: деньги на рекрутинг

Концепция экономического бронирования, по словам Нагорняка, поможет вывести деньги из коррупционной тени в бюджет. Основные тезисы предложения:

Легальный откуп — мужчины, имеющие финансовый ресурс, платят «в белую» на специальный счет. Это дает право на официальную отсрочку и свободное передвижение по стране и даже выезд за границу.

Мотивация для добровольцев средства из этого спецсчета должны быть направлены на большие выплаты тем, кто идет в ВСУ добровольно. Речь идет о «входных» бонусах в размере 5–10 тысяч долларов.

Просмотр действующего бронирования

Нагорняк также отметил, что правительство и Минобороны готовятся к пересмотру списков уже забронированных работников. Количество категорий и процент мужчин, имеющих бронь на предприятиях, будут сокращать, поскольку армии не хватает людей.

Депутат признал, что ТЦК проще прийти на предприятие, где все люди учтены и имеют специальность, чем искать уклоняющихся по подвалам. Однако он предостерег, что без баланса между экономикой и фронтом ситуация будет оставаться сложной.

Мобилизация в Украине — последние новости

В Украине продолжается мобилизация, которая продлена до августа 2026 года, и в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК) разъяснили, как сейчас могут формироваться и направляться повестки военнообязанным и каковы уважительные причины неприбытия по повестке.

Вызов в ТЦК осуществляется повесткой, которую могут вручить лично или отправить по почте. Она может быть как бумажной, так и сформированной через государственный реестр. Оба варианта имеют одинаковую юридическую силу.

Повестка посылается по адресу проживания или регистрации. В случае поступления заказного письма его необходимо получить в течение трех дней.

После получения повестки определяются сроки явки:

до семи суток — для жителей областных центров;

до 10 суток — для жителей других населенных пунктов.

