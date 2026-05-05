Как снять квартиру в Германии и не "влететь" на деньги: украинская беженка рассказала, чего делать нельзя

Аренда жилья / © iStock

Реклама

Украинцы, нашедшие убежище в Германии, регулярно сталкиваются с нарушением своих прав со стороны местных владельцев квартир. Немецкий рынок недвижимости имеет множество строгих правил, поэтому знание юридических нюансов может сберечь арендаторам не только нервы, но и значительные средства.

Об этом пишет харьковчанка Ася (блогерша под ником @lunagarskaya), выехавшая из Украины после начала полномасштабного вторжения.

Самое главное правило безопасной аренды — тотальная фиксация состояния квартиры еще до заключения договора. Блоггер советует сфотографировать абсолютно все: стены, пол, окна, жалюзи и розетки. Также необходимо проверить, исправно ли открываются и закрываются все двери и окна.

Реклама

«Если перед подписанием договора ты не зафиксируешь все — фиг ты потом докажешь, что это не ты сломал», — предупреждает Ася.

Особое внимание следует уделить счетчикам. Их показатели нужно сфотографировать отдельно. Это критически важно, ведь ежегодно немецкие арендодатели производят перерасчет расходов (Nebenkostenabrechnung) на вывоз мусора, воду и т.д. К сожалению, в таких расчетах часто случаются умышленные ошибки. Фото счетчиков станет вашей единственной и главной защитой от переплат.

Права арендатора: что разрешено, а что нет

Многие украинцы не знают своих законных прав, чем иногда пользуются владельцы жилья. Согласно немецкому законодательству, арендатор имеет ряд железобетонных гарантий:

При поломке чего-либо в квартире затраты на ремонт и вызов мастера полностью покрывает владелец.

Арендодатель не имеет права приходить без уведомления.

Владелец не может хранить у себя дубликаты ключей. Если это произошло, у арендатора есть законное право изменить входные замки.

Арендодатель не имеет права разглашать посторонним лицам информацию о том, что его арендатор получает финансовую помощь от джоб-центра.

При выезде вы не обязаны искать вместо себя новых арендаторов, если у вас есть договор с четкой датой окончания.

Блогерша также поделилась интересной законной лазейкой, позволяющей обойти определенные ограничения владельцев. Это касается проживания с домашними питомцами.

Реклама

«Если владелец квартиры пишет в объявлении, что нельзя с маленькими животными, нельзя с котами, по закону Германии ты можешь заселиться в квартиру и потом поставить владельца перед фактом — у меня есть кот… И по закону ты будешь прав», — рассказывает девушка, признаваясь, что сама воспользовалась этим правом.

Перед заселением украинцам также следует быть готовыми к финансовым рискам. Просмотр арендной платы является законным правом собственника недвижимости. Он может повышать стоимость жилья раз в 15 месяцев и такой рост иногда достигает 20-30%. Эти расходы следует закладывать в свои планы заранее.

Кроме того, досрочное расторжение договора и выезд из квартиры ранее указанного срока грозит немалым штрафом. Арендодатель имеет право выселить арендатора, даже если тот еще не нашел новое место жительства до момента окончания контракта.

Если же владелец квартиры откровенно нарушает ваши права, блоггер советует не молчать, а сразу обращаться в специальную местную организацию — союз арендаторов Mieterverein. Там специалисты помогают с проверкой договоров, разрешением конфликтов и юридической защитой интересов арендаторов в любых спорах с собственниками жилья.

Реклама

Украинские беженцы за рубежом — последние новости

Напомним, в Германии существует система жилищных кооперативов — Wohnungsgenossenschaft, позволяющая арендовать жилье по более низким ценам. В рамках этой модели арендатор становится членом кооператива, что обеспечивает большую стабильность проживания и реже повышение арендной платы, поскольку такие организации не преследуют цель получения прибыли и реинвестируют средства в содержание домов.

В то же время, спрос на такие квартиры остается высоким, из-за чего образуются очереди, особенно в больших городах. Дополнительным нюансом является паевой взнос, который возвращается значительно дольше стандартного депозита, иногда — до двух лет.

Кстати, украинка пожаловалась на работу в Швейцарии с зарплатой, эквивалент которой достигает 160 тысяч гривен, но со сложными условиями, длительными изменениями и нехваткой перерывов.

Новости партнеров