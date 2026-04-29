Заплатила 2500 грн и осталась без поездки: украинка разоблачила схему мошенников-перевозчиков

Украинка поделилась историей о том, как стала жертвой мошенников-перевозчиков при попытке вернуться домой из-за границы. Она нашла объявление в TikTok и внесла предоплату 2500 грн за трансфер, который должен ее забрать. Однако последний ее заблокировал.

Об этом рассказала пользователь TikTok с ником niki.tina.

По словам девушки, за час до поездки она уточнила, все ли в силе, однако в ответ получила: Нет и была заблокирована. Сообщения с реквизитами для оплаты мошенники также удалили.

Она отметила, что успела сделать скриншоты реквизитов и обратилась в банк, предоставив все данные о мошенниках, чтобы там разобрались.

Украинка призвала людей быть очень внимательными и осторожными. При этом она признала, что сожалеет отнюдь не об утраченных средствах.

«Я взяла выходной на работе, меня уже ждали дома… Я доверчива. Немножко, может быть, глупа в этом. Я покорилась на их странице, чтобы люди не велись на этих шархарях. Но это будет на их совести. Мне денег не жалко. Жаль людей. Жаль времени. Им это 100% вернется», — поделилась девушка.

Реакция сети

В комментариях пользователи делились советами и собственным опытом:

«Как вовремя вы мне попались»

«Уже и меня заблокировали»

«Перед любой оплатой при покупке в интернете всегда нужно пробивать их мобильный номер в Гетконтакте. Кстати, могу написать номер проверенного перевозчика. Уже три года езжу с ними и я, и мои родственники, и знакомые. В разные уголки Европы»

«Спасибо за видео»

«Я в шоке».

«У меня такая же ситуация была. Еще в 2022 году в марте. Как так можно»

«Всегда говорят, что предоплата — первый признак мошенничества»

«Я им только вчера писала и практически договорилась»

«Пишите в киберполицию»

Что за прикол платить за перевозку у частных перевозчиков до поездки?

Ранее украинка Инесса рассказала о новой мошеннической схеме, активно действующей на границе и нацеленной преимущественно на одиноких женщин-водительниц. Злоумышленники просят подвезти их через границу под разными предлогами. По словам автора, мошенники — бабушки, беременные или мамы с детьми, выбирают женщин на хороших авто, просят помочь пересечь границу через большие очереди. Самая большая опасность, по ее словам, наступает уже после выезда — пассажиры могут попросить остановиться в безлюдном месте, где к схеме подключаются другие участники. В таких случаях, как отмечается, из автомобиля могут исчезать вещи и деньги, а также существует риск, что пассажиры перевозят запрещенные вещества, что может обернуться серьезными проблемами для водительниц.

