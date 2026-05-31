Гороскоп на 1 июня для всех знаков Зодиака: день, когда нужно устраивать праздники

Но это не единственная сторона этих лунных суток — их отличает еще и обнаружение у многих из нас мистических способностей, которые могут помочь решить важные профессиональные — и жизненные — вопросы.

Составляя планы на будущее, важно прислушиваться к своему внутреннему голосу — он недвусмысленно даст понять, какие пункты включать в него, а от каких лучше отказаться.

Овен

Несмотря на начало рабочей недели, необходимо свести к минимуму любую физическую активность — во избежание травм и растяжений не стоит заниматься спортом, поднимать тяжести, передвигать в квартире мебель.

Телец

Сегодня нежелательно искать ответы на важные вопросы, даже если вам будет казаться, что они требуют немедленного вмешательства — на самом деле срочности нет, а, значит, активные действия лучше перенести.

Близнецы

Перепады настроения, свойственные этому дню, могут сделать вашу — и без того непростую — натуру сложной вдвойне: чтобы не рассориться с окружающими вас людьми, нужно общаться с ними как можно меньше

Рак

Предстаивтелям вашего знака можно — и нужно! — приступать к реализации нового проекта, особенно это касается тех, чья профессия связана с творчеством — актеров, режиссеров, художников, музыкантов, журналистов.

Лев

Несмотря на логичную для понедельника рабочую загруженность, постарайтесь найти время для общения с друзьями: сегодня им нужно ваше внимание и добрый совет, вскоре они смогут оплатить вам тем же.

Дева

День, когда нужно либо заниматься исключительно серьезными делами, либо отказаться от работы вообще –решение мелких задач отберет у вас массу времени и сил, а результат на выходе окажется до обидного ничтожным.

Весы

Можно заключать важные договора — особенно те, которые рассчитаны на длительную перспективу: конечно, быстрых дивидендов вы скорее всего, не получите, зато сумма в результате будет более чем внушительной.

Скорпион

Предстаивтелям вашего знака звезды настоятельно рекомендуют устроить праздник, тем более, что повод у вас для этого будет: конечно, для многолюдных вечеринок сейчас не время, но пригласить близких друзей можно и нужно.

Стрелец

Сегодня, наблюдая за окружающими, вы сможете. многое о них понять, а вот как распорядиться открывшимися секретами, решать только вам — главное, не использовать их во вред тем, кого они непосредственно касаются.

Козерог

День, когда необходимо исключить любые манипуляции с волосами — особенно это касается радикальной стрижки: она может негативно сказаться не только на внешнем виде, но и на событиях в личной жизни.

Водолей

Тем, кто давно состоит в браке и уже начал уставать от безоблачных, а потому скучноватых отношений, рекомендуется посмотреть на свою вторую половинку под другим углом зрения — возможно, скука испарится.

Рыбы

Сдерживать свои эмоции необходимо в любой день, но сегодня — особенно: разнервничавшись, вы покажете свою слабость, чем дадите своим недоброжелателям повод для шуток и насмешек над собой.

