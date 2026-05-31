Ахметов впервые за долгое время высказался о Зеленском: что он сказал о президенте

Украинский бизнесмен Ринат Ахметов заявил, что не имеет никаких напряженных отношений с президентом Владимир Зеленский, несмотря на конфликты, которые существовали между властью и крупным бизнесом накануне полномасштабного вторжения РФ.

Об этом Ахметов рассказал в интервью The Guardian

По словам бизнесмена, последний раз он виделся с Зеленским 23 февраля 2022 года во время встречи президента с представителями крупного бизнеса. Тогда, отвечая на вопрос журналистов о возможном российском вторжении, Ахметов пообещал остаться в Украине и помогать как военным, так и гражданскому населению.

«Я останусь в Украине, я никуда не буду выезжать и никуда не поеду, я буду помогать нашим военным и нашей армии оставаться сильными, и я буду помогать гражданскому населению выживать», — напомнил он свое заявление, добавив, что сдержал это обещание.

Комментируя свои отношения с главой государства, Ахметов отметил, что после начала большой войны они больше не встречались, однако никаких конфликтов между ними не возникало.

«С тех пор мы не встречались. Он знает, что я постоянно нахожусь в Украине и никуда не выезжал, и я думаю, что он знает о том, что я делаю для поддержки Украины. Поэтому с тех пор не было никаких напряженных отношений», — сказал бизнесмен.

Ахметов также высоко оценил роль Зеленского во время войны, несмотря на то, что до российского вторжения президент проводил политику деолигархизации и публично выступал за ограничение влияния олигархов на политические процессы.

По мнению бизнесмена, Украина смогла выстоять благодаря мужеству граждан, Вооруженных сил и международной поддержке, а также благодаря позиции президента в первые дни войны.

«Он не сбежал, он остался здесь с нами и показал себя как мужественный человек с сильным характером. Он делает все возможное, чтобы защитить наш суверенитет, независимость и свободу», — подчеркнул Ахметов.

