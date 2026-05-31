Россия тестирует собственный аналог Starlink: Флэш объяснил, есть ли уже угроза для Украины

Россия работает над собственным аналогом Starlink – проектом «Бюро 1440»

Россия работает над собственным аналогом Starlink – проектом «Бюро 1440», предусматривающим запуск спутников «Рассвет» для скоростной передачи данных на низкой орбите. Пока на орбите уже находятся первые 16 таких спутников, однако для стабильной работы системы россиянам нужно запустить как минимум 200–250 аппаратов.

Об этом сообщил советник министра обороны Сергей Флэш Бескрестнов.

По его словам, Россия хорошо понимает важность спутникового Интернета для войны и не могла игнорировать это направление. В то же время, ключевой вопрос — не в самом факте разработки, а в терминах, когда такая система может стать полноценно работоспособной.

«Противнику нужен "российский StarLink". Безусловно, Россия понимает важность системы скоростной передачи данных через спутники на низкой орбите, и было бы глупо думать, что они не будут заниматься этим направлением. Вопрос только в терминах», — отметил Флэш.

Российский спутник "Рассвет".

Он пояснил, что спутники «Рассвет» работают в тестовом режиме. Для неизменной и стабильной связи России нужно вывести на орбиту существенно большее количество аппаратов. В планах проекта – запуск сначала 300, а затем еще 700 спутников, однако реальные сроки могут изменяться.

Флэш подчеркнул, что теоретически имеющиеся спутники уже могут быть использованы против Украины в военных целях. В частности, они способны обеспечивать передачу данных в течение 6–10 минут при пролете над территорией Украины. Такие пролеты, по его словам, происходят примерно раз в сутки.

В то же время, советник министра обороны считает маловероятным полноценное военное применение системы на этом этапе.

«Теоретически враг может уже установить спутниковые интернет-терминалы на Шахедах и спланировать атаку во время пролета спутников, но я считаю, что это слишком сложно с организационной точки зрения», — пояснил он.

По словам Флеша, пока на орбите не будет достаточного количества спутников для стабильной связи, говорить о широком военном использовании системы рано.

Он также отметил, что в случае начала военного применения спутников «Рассвет» Украина сможет это зафиксировать – по трафику со спутников, разведывательным данным или трофейным оборудованием.

Отдельно Флэш прокомментировал возможные меры противодействия. По его словам, Россия за годы полномасштабной войны так и не смогла эффективно справиться со Starlink, поэтому противодействие большому количеству спутников будет сложным и для Украины. В то же время он добавил, что определенные идеи на этот счет уже есть, но тестировать их сейчас рано, поскольку система «Рассвет» еще не работает полноценно.

"Имеющиеся на орбите 16 спутников работают в тестовом режиме", - подытожил Флэш.

Ранее заместитель командующего Воздушными силами ВСУ Павел Елизаров заявил, что российские захватчики существенно наращивают количество ударных беспилотников типа «Шахед», запускаемых по территории Украины.

По его словам, количество одновременно запущенных дронов постоянно растет, что усложняет работу украинской противовоздушной обороны.

Также сообщалось, что россияне начали применять новые модификации ударных дронов Герань против украинских беспилотников-перехватчиков.

