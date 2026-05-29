Украина получит истребители Gripen с ракетами Meteor: как это поможет бороться с российскими КАБами

Истребители Gripen с ракетами Meteor / © Міністерство оборони

Украина ожидает получить первую партию шведских истребителей JAS 39 Gripen в течение ближайших 10 месяцев вместе с дальнобойными ракетами класса «воздух-воздух» Meteor. В ведомстве отмечают, что это существенно усилит возможности Воздушных сил в противодействии российской авиации, в частности самолетам, которые применяют управляемые авиабомбы (КАБ).

Об этом сообщилив Министерстве обороны Украины.

Речь идет о реализации договоренностей о передаче Украине как новых, так и бывших в употреблении истребителей. По инициативе президента Владимира Зеленского Украина планирует закупить до 20 многоцелевых истребителей четвертого поколения JAS 39 Gripen модификации E. Дополнительно 16 самолетов версий C/D должны быть переданы в формате военной помощи.

Особенностью первого этапа поставки является то, что самолеты поступят одновременно с ракетами Meteor, которые значительно расширяют дальность поражения воздушных целей.

Противодействие российским КАБам

В Минобороны подчеркивают, что одной из ключевых угроз для украинских войск остаются управляемые авиационные бомбы, которые российская тактическая авиация — прежде всего Су-34 и Су-35 — сбрасывает, находясь вне зоны поражения украинских систем ПВО.

Появление Gripen с ракетами Meteor, по оценкам оборонного ведомства, позволит создать дополнительное давление на российскую авиацию и заставить ее действовать на большем расстоянии от линии фронта, что уменьшит интенсивность применения КАБов.

Возможности ракет Meteor

Ракета Meteor, производства европейского оборонного концерна MBDA, относится к классу дальнобойных ракет «воздух-воздух». Она способна поражать цели на расстоянии более 100 км, а максимальная дальность может достигать около 200 км.

Ракета развивает скорость до примерно 4,6 тыс. км/ч и оснащена активной радиолокационной головкой самонаведения и прямоточным воздушно-реактивным двигателем, что позволяет сохранять высокую скорость на протяжении всего полета.

В сочетании с платформой Gripen ракеты Meteor, как отмечают в Минобороны, могут существенно усложнить работу российской авиации вблизи линии фронта. В частности, это создает потенциал для вытеснения носителей КАБов на большее расстояние и снижения их эффективности во время ударов по украинским позициям и населенным пунктам.

