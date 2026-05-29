Паника в 2000 км от Украины: в России впервые объявили масштабную воздушную тревогу в Сибири и на Урале

Российские власти назвали «превентивной мерой» масштабную воздушную тревогу, которая впервые с начала полномасштабной войны охватила Урал, Поволжье и Западную Сибирь.

© Pexels

Дополнено новыми материалами

В России впервые за время полномасштабной войны объявили воздушную тревогу почти по всей территории Уральского федерального округа, а также в части Поволжья и Западной Сибири.

Об этом сообщает российская служба Радио Свобода.

Тревогу объявили в Курганской, Свердловской, Челябинской и Тюменской областях, а также в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком округах, которые расположены более чем в 2000 км от Украины.

Также сирены звучали в ряде регионов Поволжья, в частности, в Татарстане, Самарской и Нижегородской областях.

Российские власти заявляют, что это якобы «превентивная мера».

Напомним, Украина активно наращивает использование дронов, которые могут создать серьезные проблемы российской армии уже этим летом.

