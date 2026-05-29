Паніка за 2000 км від України: у Росії вперше оголосили масштабну повітряну тривогу в Сибіру та на Уралі

В Росії виють сирени / © Pexels

Доповнено додатковими матеріалами

У Росії вперше за час повномасштабної війни оголосили повітряну тривогу майже на всій території Уральського федерального округу, а також у частині Поволжя та Західного Сибіру.

Про це повідомляє російська служба Радіо Свобода.

Тривогу оголосили в Курганській, Свердловській, Челябінській і Тюменській областях, а також у Ханти-Мансійському та Ямало-Ненецькому округах, які розташовані за понад 2000 км від України.

Також сирени лунали у низці регіонів Поволжя, зокрема у Татарстані, Самарській та Нижньогородській областях.

Російська влада заявляє, що це нібито «превентивний захід».

Нагадаємо, Україна активно нарощує використання дронів, які можуть створити серйозні проблеми російській армії вже цього літа.

