Паніка за 2000 км від України: у Росії вперше оголосили масштабну повітряну тривогу в Сибіру та на Уралі
Російська влада назвала «превентивним заходом» масштабну повітряну тривогу, яка вперше від початку повномасштабної війни охопила Урал, Поволжя та Західний Сибір.
У Росії вперше за час повномасштабної війни оголосили повітряну тривогу майже на всій території Уральського федерального округу, а також у частині Поволжя та Західного Сибіру.
Про це повідомляє російська служба Радіо Свобода.
Тривогу оголосили в Курганській, Свердловській, Челябінській і Тюменській областях, а також у Ханти-Мансійському та Ямало-Ненецькому округах, які розташовані за понад 2000 км від України.
Також сирени лунали у низці регіонів Поволжя, зокрема у Татарстані, Самарській та Нижньогородській областях.
Російська влада заявляє, що це нібито «превентивний захід».
Нагадаємо, Україна активно нарощує використання дронів, які можуть створити серйозні проблеми російській армії вже цього літа.