Що стоїть за погрозами Росії новими ударами: у РНБО пояснили задум Кремля

Росія відкрито демонструє, що не планує завершувати війну проти України й надалі робить ставку на повітряний терор цивільного населення.

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко, коментуючи нові погрози з боку російського МЗС.

За його словами, Москва на рівні зовнішньополітичного відомства фактично анонсує подальші ракетні та дронові обстріли українських міст.

Коваленко звернув увагу, що перед візитом Володимира Путіна до Китаю Росія намагалася створити враження, нібито розмірковує над можливим завершенням війни. Однак нинішні заяви Кремля демонструють протилежне.

“Росія, яка перед візитом Путіна до Китаю вдавала, що замислюється про можливе завершення війни, зараз демонструє, що хоче воювати далі. І мир їм не потрібен”, — зазначив керівник ЦПД.

Він наголосив, що погрози новими ударами лунають на тлі очевидних проблем самої Росії з безпекою на власній території. За словами Коваленка, навіть Москва вже не може почуватися захищеною від атак.

“Це відбувається на тлі нездатності гарантувати безпеку на власній території, коли навіть до Москви вже прилітає. Терором цивільних Путін хоче замаскувати свою нездатність забезпечити безпеку Росії. І все це він робить замість закінчення війни”, — підкреслив представник РНБО.

Що цьому передувало

Раніше офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова виступила з новими агресивними погрозами на адресу України. Вона заявила, що Росія й надалі завдаватиме ударів по Києву.

“Удари у відповідь завдавалися і завдаватимуться по Києву”, — сказала вона.

За її словами, російське зовнішньополітичне відомство також готує окреме офіційне звернення до представників інших держав.

Ці заяви стали черговим підтвердженням того, що Кремль не відмовляється від ескалації та використовує погрози новими атаками як елемент інформаційного і психологічного тиску на Україну.

Раніше в Інституті вивчення війни заявили, що РФ завдала масованих ударів по урядовому кварталу та культурних об’єктах Києва. Атака стала прямою відповіддю Кремля на власне приниження під час святкування Дня Перемоги в Москві, а також черговим доказом того, що Володимир Путін не здатен дотримуватися жодних домовленостей.

