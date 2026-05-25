Пенелопа Крус затьмарила всіх на церемонії закриття Каннського кінофестивалю

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус з’явилася на церемонії закриття 79-го Каннського кінофестивалю в ефектній чорно-білій сукні без бретелей.

Іспанська акторка обрала чорно-білу сукню з розкішно структурованим ліфом, прикрашеним пір’ям, додавали текстури та руху. Об’ємна спідниця з контрастом чорного та білого підкреслювала драматичність, але також і вишуканість цього вбрання.

Також у вбрання був щільний, структурований корсет, що підкреслював лінію плечей та декольте. Низ сукні розкльошувався в об’ємний силует. Цей образ ідеально підійшов б для фіналу Каннського кінофестивалю. Круз завершила свій образ діамантовими сережками і каблучками, а також зачіскою з хвилями.

Раніше 52-річна акторка стала однією з головних зірок на червоній доріжці, адже на червоній доріжці акторка продемонструвала елегантний образ у стилі Старого Голлівуду. На ній була чорна сукня максі на одне плече і з драпуванням від Модного дому Chanel.

