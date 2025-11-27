Моніка Крус / © Getty Images

Молодша сестра акторки Пенелопи Крус — Моніка — відвідала захід у Мадриді. 48-річна іспанська зірка позувала перед фотографами під час галаконцерту організованого журналом Elle в консульстві Італії в Мадриді. Вечір був присвячений майбутньому, планеті та сталому розвитку, а також визнанню соціальної та екологічної роботи багатьох відомих осіб, які прагнуть покращити планету.

Моніка продемонструвала на заході пряму сукню-бюстьє з об’ємною баскою та чорно-білим невеликим принтом. Образ жінка доповнила прикрасами з камінням, зачіскою на один бік та яскравим макіяжем.

Моніка Крус / © Getty Images

Також іспанські зірка, а вона відома в Іспанії яе ведуча та акторка серіалів, продемонструвала ще одну сукню, але срібну і на одне плече. Це вбрання прикрашав великий бант із сітки та сітчаста вставка на спідниці. Для цього образу Моніка зібрала волосся у високу зачіску та яскравий макіяж.

В такому образі Моніка відвідала фотокол IX церемонії вручення премії Madame Figaro Women Awards.