Курс валют на 27 листопада: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Долар після рекордних зростань минулими днями нарешті втратив ціні.

Курс валют.

Курс валют. / © Національний банк України

Національний банк встановив офіційний курс валют на четвер, 27 листопада. Долар втратив 11 коп. Євро і польський злотий залишилися без змін.

Про це йдеться на сайті Нацбанку.

Курс долара

  • 1 долар США — 42,29 (-11 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 48,94 (+0 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 11,58 (0 коп.)

