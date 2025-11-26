- Дата публікації
Курс валют на 27 листопада: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Долар після рекордних зростань минулими днями нарешті втратив ціні.
Національний банк встановив офіційний курс валют на четвер, 27 листопада. Долар втратив 11 коп. Євро і польський злотий залишилися без змін.
Про це йдеться на сайті Нацбанку.
Курс долара
1 долар США — 42,29 (-11 коп.)
Курс євро
1 євро — 48,94 (+0 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,58 (0 коп.)