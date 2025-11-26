ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
129
Час на прочитання
2 хв

Чоловік княгині Шарлін відмовився підписати закон про легалізацію абортів у Монако і прокоментував це рішення

Князь Монако Альбер II відмовився підписати законопроект про легалізацію абортів після того, як його було ухвалено майже одноголосно, скориставшись рідкісним правом суверенного князя.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Княгиня Шарлін та князь Альбер II

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Getty Images

Запропонований законопроєкт було представлено Національній раді раніше цього року та ухвалено 19 голосами проти 2.

За даними видання The Catholic Herald, законопроєкт передбачав дозвіл добровільного переривання вагітності на терміні до 12 тижнів (або до 16 тижнів у разі зґвалтування) та зниження віку згоди батьків з 18 до 15 років. Хоча законопроєкт був ухвалений Національною радою 19-ма голосами проти 2, князь Монако Альберт II відмовився його підписувати.

Князь Монако Альбер ІІ  / © Associated Press

Князь Монако Альбер ІІ  / © Associated Press

Чоловік княгині Шарлін та батько чотирьох дітей (двоє з яких були народжені поза шлюбом), у коментарі газеті Monaco-Matin прокоментував це рішення:

«Я вважаю, що нинішня система висловлює те, ким ми є, враховуючи роль католицької релігії в нашій країні, забезпечуючи при цьому безпечну та гуманну підтримку. Я розумію, наскільки делікатною є ця тема і які емоції вона може викликати».

В даний час аборти в Монако є незаконними, за винятком випадків зґвалтування, серйозних деформацій плоду або серйозного ризику для матері. Однак, як повідомляє France24, 2019 року вони були декриміналізовані.

Князь Альбер II і княгиня Шарлін зі своїми двома дітьми / © Instagram княжої родини Монако

Князь Альбер II і княгиня Шарлін зі своїми двома дітьми / © Instagram княжої родини Монако

«Цей закон забезпечує адекватну відповідь на страждання вагітної жінки, яка більше не буде покарана, але буде вислухана і їй буде надано допомогу», — заявив уряд. Цей закон також дозволить зберегти основну цінність права ненародженої дитини на життя та принципи державної релігії», — пише видання.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Getty Images

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
129
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie