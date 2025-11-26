ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
51
Час на прочитання
2 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 27 листопада

Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 26 листопада?

Місяць розповідає

День квантового стрибка, коли кількість докладених раніше зусиль переходить у якість. Дуже важливо розуміти, яким шляхом — світла чи темряви — ви йшли увесь цей час і виправити наявний стан справ, зробивши водночас важливі висновки на майбутнє.

Місяць рекомендує

Нинішній день, незважаючи на свій буденний статус, присвятити собі — точніше, заняттю, що приносить максимальне задоволення: для одних це — догляд за собою, для інших — читання чи рукоділля, для третіх — прогулянки в найближчому парку.

Місяць застерігає

Як на робочому місці, так і в побуті не варто надто багато звалювати на себе, так недовго й надірватися, а ось просити про допомогу оточення — не тільки можна, а й потрібно.

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
51
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie