Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 27 листопада
Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше.
Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 26 листопада?
Місяць розповідає
День квантового стрибка, коли кількість докладених раніше зусиль переходить у якість. Дуже важливо розуміти, яким шляхом — світла чи темряви — ви йшли увесь цей час і виправити наявний стан справ, зробивши водночас важливі висновки на майбутнє.
Місяць рекомендує
Нинішній день, незважаючи на свій буденний статус, присвятити собі — точніше, заняттю, що приносить максимальне задоволення: для одних це — догляд за собою, для інших — читання чи рукоділля, для третіх — прогулянки в найближчому парку.
Місяць застерігає
Як на робочому місці, так і в побуті не варто надто багато звалювати на себе, так недовго й надірватися, а ось просити про допомогу оточення — не тільки можна, а й потрібно.
Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 24–30 листопада