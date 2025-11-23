Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 24 до 30 листопада

Серце / © Associated Press

Особисте життя — не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня — від 24 до 30 листопада?

Рак

Ракам, які, незважаючи на свою скромність і сором’язливість, є водночас одним із найскандальніших знаків зодіаку, особливо якщо йдеться про ревнощі — тут вони здатні зробити з мухи слона, — зірки рекомендують припинити чіплятися до коханої людини. Жодних підстав для з’ясовування стосунків на підвищених тонах у них немає, і в цей час вони зможуть на власні очі в цьому переконатися, після чого їм може бути соромно за те, що вони стільки часу витратили на розбірки.

Стрілець

Стрільцям — особливо тим із них, хто наразі з найрізноманітніших причин не обзавівся потомством — саме час замислитися над такою ймовірністю, тим паче, що зірки давно про неї подбали, все передбачивши і створивши необхідні передумови. Схоже, для народження дитини вони мають усе необхідне — кохану людину, стійке матеріальне та кар’єрне становище, та й стан здоров’я відповідає необхідним параметрам, а отже, залишилося лише зробити рішучий крок.

Риби

Рибам, які дуже чутливі до слів, випаде нагода поміркувати про те, як співвідносяться висловлювання та обіцянки їхньої коханої людини із вчинками, які вона робить. Найімовірніше, вони будуть приємно вражені тим, наскільки її добрі справи перевершують зізнання, компліменти та обіцянки, хоча і їх представницям знака теж не бракує. Це дасть їм змогу зрозуміти, яка турботлива й любляча людина перебуває поруч із ними.