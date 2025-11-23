- Дата публікації
-
- Астрологія
- 80
- 1 хв
Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 24 листопада
Місяць — не лише прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.
Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць сьогодні — 24 листопада?
Місяць розповідає
День, коли найважливішою для кожного з нас якістю буде впевненість у власних силах та правильності своїх дій і намірів.
Місяць рекомендує
Отримавши розпорядження начальства, не варто поспішати з його виконанням: цілком можливо, що протягом дня воно передумає та скасує його, а ми витратимо час і сили намарно.
Місяць застерігає
Напруженість, яка сьогодні може виникнути у взаєминах з людьми навколо, з високою часткою ймовірності стане причиною серйозної сварки — бажано стримати емоції та уникнути її.