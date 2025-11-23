ТСН у соціальних мережах

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 24 листопада

Місяць — не лише прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Міла Корольова
Місяць

Місяць

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць сьогодні — 24 листопада?

Місяць розповідає

День, коли найважливішою для кожного з нас якістю буде впевненість у власних силах та правильності своїх дій і намірів.

Місяць рекомендує

Отримавши розпорядження начальства, не варто поспішати з його виконанням: цілком можливо, що протягом дня воно передумає та скасує його, а ми витратимо час і сили намарно.

Місяць застерігає

Напруженість, яка сьогодні може виникнути у взаєминах з людьми навколо, з високою часткою ймовірності стане причиною серйозної сварки — бажано стримати емоції та уникнути її.

