Укрaїнa
139
2 хв

Захід засипле снігом, на Півдні – туман: прогноз погоди на 23 листопада

Погода в Україні 23 листопада буде контрастною — від снігу з ожеледицею до +16°C та сильних туманів

Ірина Ігнатова
Погода в Україні

Погода в Україні 23 листопада буде контрастною / © Associated Press

Погода в Україні в неділю, 23 листопада, буде вкрай контрастною: західні області накриє помірний та значний мокрий сніг з небезпечною ожеледицею, тоді як у південних регіонах стовпчики термометрів піднімуться до аномальних для кінця осені +16°C. Загалом по всій країні очікується хмарна погода та вітер північно-східного напрямку з переходом на південний, 5 м/с.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

Сніговий шторм та ожеледиця на Заході

Найскладнішою ситуація буде у західних областях країни. Тут протягом доби очікується помірний мокрий сніг, а місцями він буде значним. Особливо сильно сніжитиме на Закарпатті та Прикарпатті.

Синоптики попереджають про низку небезпечних явищ: налипання мокрого снігу, обледеніння та ожеледицю на дорогах. Температура повітря у цих регіонах протягом доби коливатиметься від -3°C до +2°C.

На решті території, крім сходу та південного сходу, пройдуть помірні дощі, місцями з мокрим снігом (Житомирська та Вінницька області).

Аномальне тепло та тумани

У більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях вночі та вранці очікується туман, що може ускладнити рух транспорту.

Водночас, південні, східні та більшість центральних областей відчують справжнє осіннє потепління: вночі температура становитиме +4°C — +9°C, а вдень повітря прогріється до +11°C — +16°C.

У північних областях буде трохи прохолодніше: вночі температура коливатиметься від 0°C до +5°C, а вдень — від +3^°C до +8°C.

Погода у Києві та столичному регіоні

У Києві та на Київщині протягом доби буде хмарно, очікується дощ.

Температура повітря у столиці вночі очікується +2°C — +4°C, вдень — +5°C — +7°C тепла.

Нагадаємо, синоптикиня Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха попередила про необхідність «перевзути» автівки. Найближчими днями погода в Україні демонструватиме значний температурний контраст. Різниця температур між регіонами сягатиме майже 20 градусів.

139
