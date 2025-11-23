Мирний план Трампа: Келлог сказав, чи може погодитися Зеленський

Володимир Зеленський та Кіт Келлог / © Кіт Келлог у соцмережі Х

Спецпредставник США Кіт Келлог оцінив мирний план. На його думку, документ «хороший», і Зеленський може з цим погодитися.

Про це Келлог сказав в ефірі Fox News.

За словами Келлога, американці не хочуть, щоб Будапештський меморандум повернувся.

«Ми не хочемо, щоб повернулися одна чи дві пустушки. Саме Сполучені Штати гарантуватимуть частину цього. І коли ви розмовляєте з українцями, а я розмовляв з ними зовсім недавно, сьогодні вранці, вони справді довіряють американцям», — говорить він.

Він додає, що європейці також допомагають і їм доведеться нести частину відповідальності за цю мирну угоду, як і американцям.

«Але президент Трамп — це той, хто довів її до кінця. І йому належить повна заслуга за це. Війна, яку він успадкував», — зазначив Келлог.

Як вважає спецпосланець Трампа, 28 пунктів плану «досить непогані».

«Це хороший план. Там є речі, які потрібно кодифікувати та трохи детальніше пояснити. Але ми майже на місці, і я думаю, що коли Зеленський приїде до Сполучених Штатів, що, ймовірно, станеться, немає жодної гарантії, що це станеться. Він зможе сказати: так, це хороший план, ми його реалізуємо», — сказав він.

Келлог акцентував, що під час звернення до українців у п’ятницю, 21 листопада, Зеленський не відмовився від плану.

«Тож загалом, з 28 пунктів, чи міг би я написати це трохи інакше? Звичайно, я б так зробив, будь-хто б. Але я думаю, що рамка для висновку є», — завершив Келлог.

Раніше Келлог зробив гучну заяву про завершення війни в Україні.

«У військовому лексиконі ми завжди говоримо, що останні 10 метрів до цілі завжди найважчі. А ми зараз приблизно на останніх двох метрах. Ми майже там», — заявив Келлог, порівнявши ситуацію на фронті з військовою операцією.