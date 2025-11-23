ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
348
Час на прочитання
1 хв

Дружина Козловського показала їхнього підрослого однорічного сина й замилувала його розмовою

Оскар розповів про свою любов до тата.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Віталій Козловський з родиною

Віталій Козловський з родиною / © instagram.com/vkozlovsky_music

Дружина українського співака Віталія Козловського показала їхнього підрослого сина.

Так, у фотоблогу зірка поділився милим відео з Оскаром. Однорічний хлопчик помітно підріс і вже впевнено розмовляє. Один з діалогів записала Юлія Бакуменко та надіслала його зірковому чоловіку. Вона запитала у Оскара про діяльність тата та наскільки він любить його. Хлопчик у відповідь кумедно відповів «поїхав на роботу і співає „Мала“». А насамкінець побажав татові добраніч словами «байкай, тато» і ліг на подушку.

Своєю чергою розчулений Козловський поділився таким особистим відео з шанувальниками у сториз. Замість слів він лишень залишив емоджі у формі серця, що палає. Тож, вочевидь, з такими повідомленнями від родини на гастролях співак не почувається самотньо.

Зазначимо, ще минулого року у лютому співак повідомив про народження сина. Крім того, визнав, що одружився зі своєю піарницею Юлією Бакуменко й саме вона подарувала йому первістка. Оскарові наступного року у лютому вже виповниться два роки.

Нагадаємо, нещодавно балерина Катерина Кухар показала свою доньку від Олександра Стоянова. Зірка в 11-й день народження Насті оприлюднила її фото з відпочинку.

Дата публікації
Кількість переглядів
348
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie