Дружина Козловського показала їхнього підрослого однорічного сина й замилувала його розмовою

Дружина українського співака Віталія Козловського показала їхнього підрослого сина.

Так, у фотоблогу зірка поділився милим відео з Оскаром. Однорічний хлопчик помітно підріс і вже впевнено розмовляє. Один з діалогів записала Юлія Бакуменко та надіслала його зірковому чоловіку. Вона запитала у Оскара про діяльність тата та наскільки він любить його. Хлопчик у відповідь кумедно відповів «поїхав на роботу і співає „Мала“». А насамкінець побажав татові добраніч словами «байкай, тато» і ліг на подушку.

Своєю чергою розчулений Козловський поділився таким особистим відео з шанувальниками у сториз. Замість слів він лишень залишив емоджі у формі серця, що палає. Тож, вочевидь, з такими повідомленнями від родини на гастролях співак не почувається самотньо.

Зазначимо, ще минулого року у лютому співак повідомив про народження сина. Крім того, визнав, що одружився зі своєю піарницею Юлією Бакуменко й саме вона подарувала йому первістка. Оскарові наступного року у лютому вже виповниться два роки.

