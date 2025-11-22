Софія Ротару у День пам’яті жертв Голодомору вийшла на зв’язок і зробила заяву

Софія Ротару

Співачка Софія Ротару, яка нещодавно промовисто реагувала на жахливий обстріл Тернополя, вийшла на зв’язок з новою заявою.

Так, сьогодні, 22 листопада, Україна та світ вшановує пам’ять мільйонів людей, які загинули під час Голодомору. Софія Михайлівна у цей день разом з іншими вирішила зі скорботою пригадати ті репресії, які влаштовувала радянська влада.

У знак вшанування пам’яті співачка опублікувала у фотоблогу світлину зі скульптурою дівчинки з колосками, яка стоїть поблизу Національного музею Голодомору-геноциду в Києві. До символічного фото Ротару додала емоджі у формі запаленої свічки.

Сториз Софії Ротару / © instagram.com/rotaru_sofia

Знакова світлина артистки стала черговим нагадуванням про важливість пам’ятати минуле та берегти історичну правду. Зазначимо, голод 1932–1933 років став наймасштабнішою антиукраїнською репресією та зброєю масового знищення населення України. Цього року вже традиційно українців закликають увечері запалити свічку як вияв скорботи за загиблими та віри в перемогу українців найближчим часом.

