София Ротару в День памяти жертв Голодомора вышла на связь и сделала заявление
Певица вместе с остальными вспомнила преступления советской власти против украинского народа.
Певица София Ротару, которая недавно красноречиво реагировала на ужасный обстрел Тернополя, вышла на связь с новым заявлением.
Так, сегодня, 22 ноября, Украина и мир чтит память миллионов людей, погибших во время Голодомора. София Михайловна в этот день вместе с другими решила со скорбью вспомнить те репрессии, которые устраивала советская власть.
В знак почтения памяти певица опубликовала в фотоблоге фотографию со скульптурой девочки с колосками, которая стоит возле Национального музея Голодомора-геноцида в Киеве. К символическому фото Ротару добавила эмоджи в форме зажженной свечи.
Знаковая фотография артистки стала очередным напоминанием о важности помнить прошлое и беречь историческую правду. Отметим, голод 1932-1933 годов стал самой масштабной антиукраинской репрессией и оружием массового уничтожения населения Украины. В этом году уже традиционно украинцев призывают вечером зажечь свечу как проявление скорби по погибшим и веры в победу украинцев в ближайшее время.
