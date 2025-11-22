София Ротару в День памяти жертв Голодомора вышла на связь и сделала заявление

София Ротару

Певица София Ротару, которая недавно красноречиво реагировала на ужасный обстрел Тернополя, вышла на связь с новым заявлением.

Так, сегодня, 22 ноября, Украина и мир чтит память миллионов людей, погибших во время Голодомора. София Михайловна в этот день вместе с другими решила со скорбью вспомнить те репрессии, которые устраивала советская власть.

В знак почтения памяти певица опубликовала в фотоблоге фотографию со скульптурой девочки с колосками, которая стоит возле Национального музея Голодомора-геноцида в Киеве. К символическому фото Ротару добавила эмоджи в форме зажженной свечи.

Сторис Софии Ротару / © instagram.com/rotaru_sofia

Знаковая фотография артистки стала очередным напоминанием о важности помнить прошлое и беречь историческую правду. Отметим, голод 1932-1933 годов стал самой масштабной антиукраинской репрессией и оружием массового уничтожения населения Украины. В этом году уже традиционно украинцев призывают вечером зажечь свечу как проявление скорби по погибшим и веры в победу украинцев в ближайшее время.

Напомним, в этот день также стало известно о смерти экс-участника группы DZIDZIO Лесика Турка. Певец Дзидзьо уже высказался о трагическом известии вместе с другими коллегами из украинского шоу-бизнеса.