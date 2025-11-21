Гороскоп на 22 ноября для всех знаков Зодиака: день, когда энергии хватит на выполнение важных задач

Гороскоп на 22 ноября / © Credits

При этом, чем активнее вы станете действовать, тем лучше. Но достичь поставленной цели удастся только тем, кто сумеет изначально настроиться на позитив – только оптимистичное состояние духа позволит мобилизовать все силы и преодолеть преграды, которые обязательно возникнут на пути.

Овен

В этот день вы можете услышать очень много критических замечаний в свой адрес, звезды советуют отнестись к ним спокойно: конструктивную часть принять к сведению, а на все остальное просто не обращать внимания.

Телец

День, когда – как, впрочем, и в любое другое время – необходимо хорошо думать о том, что говоришь: неосторожное слово может задеть важных для вас – и влиятельных в целом – людей, очень дорого вам обойдется.

Близнецы

Энергию, которой сполна наделят вас звезды, необходимо расходовать экономно и расчетливо, в противном случае ее может не хватить на продолжительный профессиональный – или хозяйственно-бытовой – «забег».

Рак

Главным психологическим навыком, который потребуется представителям вашего в это время, станет быстрота реакции: именно она позволит мгновенно оценить ситуацию и, пока другие размышляют, достичь цели.

Лев

Раздражение, которое вы поневоле будете испытывать сегодня, можно избежать, заняв себя важным делом – прежде всего, домашней работой, которую вы и так очень долго откладывали на потом = ее пора пришла

Дева

Нынешний день – не самое благоприятное время для финансовых операций любой сложности: даже оплату коммунальных платежей лучше перенести на другой день, а о более сложных делах и говорить не приходится.

Весы

Даже при свойственной вам дипломатичности и умении уговаривать самых упрямых и несговорчивых противников, встревать в чужие конфликты – пусть и с миротворческой миссией – в этот день нежелательно.

Скорпион

Обижать окружающих людей нежелательно всегда, но сегодня – особенно: даже если ваши замечания окажутся справедливыми, довести этот факт до сознания тех, кого вам удастся задеть, вам, скорее всего, не удастся.

Стрелец

Любые дела, за которые вы сегодня возьметесь, заведомо обречены на успех, поэтому необходимо воспользоваться шансом и приступить к реализации самого смелого – пусть даже хозяйственного или бытового – проекта.

Козерог

Даже если вы заранее планировали провести этот день в кругу семьи, от этого замысла нужно отказаться – в противном случае существует вероятность крупного конфликта, в котором примут участие близкие люди.

Водолей

В этот день ответы на очень важные вопросы придут к вам во сне, поэтому постарайтесь не забыть, что именно увидели ночью, а затем правильно истолкуйте знаки, которые пошлет вам ваше подсознание.

Рыбы

Нынешний – выходной – день идеально подходит для составления профессионального плана на ближайшее время: пункты, которые вы наметите, реализуются не только быстро, но и максимально удачно.

