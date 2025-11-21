В ее наряде был секрет: Ева Жиль поразила необычным луком на конкурсе "Мисс Вселенная-2025"

Ева Жиль / © Getty Images

Во время выхода в вечерний нарядах французская красавица продемонстрировала на сцене в Таиланде лук насыщенного синего цвета, напоминающий оттенок сапфира.

Ева Жиль / © Getty Images

Образ Евы был от бренда Romain Thevenin, который они создали специально для этого ее выхода и он включал полупрозрачное боди украшенное стразами, а также длинную юбку-русалку из атласа, которую Ева эффектно сняла просто на сцене.

Также во время конкурса девушка вышла на сцену в купальнике. Француженка продемонстрировала раздельный комплект белого цвета украшеный золотым декором.

Ева Жиль / © Associated Press

Еще один ее образ — национальный костюм. Конкурсантка появилась на сцене «Мисс Вселенная-2025» в образе Жанны д’Арк.

Ева Жиль / © Associated Press

Напомним, Ева Жиль — девушка, из-за которой во Франции вспыхнули споры, а все дело в ее стрижке пикси. Прическа модели понравилась не всем французам, привыкшим к тому, что ранее представительницы страны были исключительно с длинными волосами, поэтому Ева подверглась критике множества соотечественников. Ее прическу называли «мужской», а фигуру — «андрогидной», также критиковали и членов жюри конкурса, которые отдали ей победу.