У її вбранні був секрет: Єва Жиль приголомшила незвичайним луком на конкурсі "Міс Всесвіт-2025"

Єва Жиль / © Getty Images

Під час виходу у вечірньому вбранні французька красуня продемонструвала на сцені в Таїланді лук насиченого синього кольору, що нагадує відтінок сапфіра.

Єва Жиль / © Getty Images

Образ Єви був від бренду Romain Thevenin, який вони створили спеціально для цього її виходу, і він включав напівпрозоре боді, прикрашене стразами, а також довгу спідницю-русалку з атласу, яку Єва ефектно зняла просто на сцені.

Також під час конкурсу дівчина вийшла на сцену в купальнику. Француженка продемонструвала роздільний комплект білого кольору, прикрашений золотим декором.

Єва Жиль / © Associated Press

Ще один її образ — національний костюм. Конкурсантка з’явилася на сцені «Міс Всесвіт–2025» в образі Жанни д’Арк.

Єва Жиль / © Associated Press

Нагадаємо, Єва Жиль — дівчина, через яку у Франції спалахнули суперечки, а вся річ у її стрижці піксі. Зачіска моделі сподобалася не всім французам, які звикли до того, що раніше представниці країни були винятково з довгим волоссям, тому Єва піддалася критиці безлічі співвітчизників. Її зачіску називали «чоловічою», а фігуру — «андрогідною», також критикували і членів журі конкурсу, які віддали їй перемогу.