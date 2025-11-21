Наша красуня: як виступила на "Міс Всесвіт-2025" українка Софія Ткачук

Софія Ткачук

Нашу країну на цьому яскравому заході представляла 26-річна Софія Ткачук, яка народилася в місті Рівному. Вона не увійшла до топ-30, але все одно гідно презентувала Україну і чудово трималася.

Софія підготувала для конкурсу кілька образів, але головною була її розкішна сукня від українського бренду Rosa Bianca. Вбрання сріблястого кольору копітко створювали впродовж трьох тижнів вручну. Вбрання розшите понад 5000 кристалів Swarovski, але також у ньому використовували бісер і кришталь.

Софія Ткачук / Фото: «Міс Всесвіт-2025»

Також на подіумі Софія продемонструвала образ у купальнику. Українка носила червоне роздільне вбрання з парео.

Під час одного з етапів конкурсу Ткачук також вийшла на сцену в блискучому міні з топом і мініспідницею.

Дівчина у віці чотирьох років разом із сім’єю виїхала жити за кордон, але виховувалася з українськими традиціями і знає рідну мову. Вона отримала ступінь бакалавра за спеціальністю «Фінанси» від EAE Business School і також вільно володіє англійською та іспанською мовами.

У Ткачук є досвід у гуманітарних місіях і бізнесу. Вона працювала в Управлінні Верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR), координувала проєкти зі співробітництва з UNICEF, а також брала участь у розробці альтернативних методів знеболення для пацієнтів із тяжкими захворюваннями. Наразі дівчина займається підприємництвом, вивчає макроекономіку та інвестиційні механізми.